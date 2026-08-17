https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/trump-pentagona-guney-kore-ile-askeri-tatbikatlari-azaltma-talimati-verdi-kim-jong-un-ile-cok-iyi-1108044405.html

Trump Pentagon'a Güney Kore ile askeri tatbikatları azaltma talimatı verdi: 'Kim Jong Un ile çok iyi bir ilişkim var'

Trump Pentagon'a Güney Kore ile askeri tatbikatları azaltma talimatı verdi: 'Kim Jong Un ile çok iyi bir ilişkim var'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Pyongyang'a 'tamamen uygunsuz ve düşmanca' bir sinyal gönderdiği için gerekli olmadığını belirterek Pentagon'a Güney Kore ile ortak askeri... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T02:44+0300

2026-08-17T02:44+0300

2026-08-17T02:52+0300

dünya

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pentagon'a Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatları önemli ölçüde azaltma talimatı verdiğini duyurdu.Trump, söz konusu kararına gerekçe olarak, 'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan iyi ilişkilerini' ve söz konusu askeri tatbikatların çok maliyetli olmasını ve bu masrafların çoğunun ABD tarafından karşılanmasını gösterdi.ABD Başkanı, söz konusu ortak askeri tatbikatların artık iptal edilmek için çok geç olduğundan önemli ölçüde azaltılmasını istediğini ifade etti.Trump ayrıca, Güney Kore'nin, İran'la savaşında ABD'ye destek olma konusunda 'hayır' cevabını verdiğini de açıklamasına ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/trump-suudi-arabistan-turkiye-ve-pakistanin-mekke-ortak-savunma-anlasmasini-imzalamalarindan-buyuk-1108043946.html

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