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Küçükçekmece'de kontrollü yıkım kazası: Operatör enkaz altında kaldı
Küçükçekmece'de kontrollü yıkım kazası: Operatör enkaz altında kaldı
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İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binada, çalışma sırasında yapının bir bölümü ekskavatörün üzerine devrildi. Olayda... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T19:13+0300
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Kemalpaşa Mahallesi Sultan Murat Caddesi'ndeki yıkım çalışması sırasında meydana gelen olayda, ekskavatörde bulunan operatör Abdullah Araç, devrilen yapı parçalarının altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Araç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.AFAD ve itfaiye ekipleri ise olası başka kişilerin bulunma ihtimaline karşı bölgede arama yaptı. Termal cihazlar ve dedektör köpeklerle gerçekleştirilen kontrollerde enkaz altında başka kimsenin olmadığı belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/bahcelievlerde-bina-yikimi-2-binaya-zarar-verdi-apartmanlardan-biri-bosaltildi-1107961014.html
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i̇stanbul, küçükçekmece, küçükçekmece belediyesi, küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece adliyesi, kaza
i̇stanbul, küçükçekmece, küçükçekmece belediyesi, küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece adliyesi, kaza

Küçükçekmece'de kontrollü yıkım kazası: Operatör enkaz altında kaldı

19:13 19.08.2026
© AA / Mehmet Ali DerdiyokKüçükçekmece'de yıkım çalışması sırasında binanın bir bölümünün iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu ekskavatör operatörü yaralandı
Küçükçekmece'de yıkım çalışması sırasında binanın bir bölümünün iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu ekskavatör operatörü yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© AA / Mehmet Ali Derdiyok
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İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binada, çalışma sırasında yapının bir bölümü ekskavatörün üzerine devrildi. Olayda iş makinesinin operatörü göçük altında kaldı.
Kemalpaşa Mahallesi Sultan Murat Caddesi'ndeki yıkım çalışması sırasında meydana gelen olayda, ekskavatörde bulunan operatör Abdullah Araç, devrilen yapı parçalarının altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Araç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
AFAD ve itfaiye ekipleri ise olası başka kişilerin bulunma ihtimaline karşı bölgede arama yaptı. Termal cihazlar ve dedektör köpeklerle gerçekleştirilen kontrollerde enkaz altında başka kimsenin olmadığı belirlendi.
Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı binadan kopan beton parçalarının isabet ettiği 2 binada hasar oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
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Bahçelievler'de bina yıkımı 2 binaya zarar verdi: Apartmanlardan biri boşaltıldı
12 Ağustos, 21:57
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