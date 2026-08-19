https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/kucukcekmecede-kontrollu-yikim-kazasi-operator-enkaz-altinda-kaldi-1108105085.html
Küçükçekmece'de kontrollü yıkım kazası: Operatör enkaz altında kaldı
Küçükçekmece'de kontrollü yıkım kazası: Operatör enkaz altında kaldı
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İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binada, çalışma sırasında yapının bir bölümü ekskavatörün üzerine devrildi. Olayda... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T19:13+0300
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Kemalpaşa Mahallesi Sultan Murat Caddesi'ndeki yıkım çalışması sırasında meydana gelen olayda, ekskavatörde bulunan operatör Abdullah Araç, devrilen yapı parçalarının altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Araç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.AFAD ve itfaiye ekipleri ise olası başka kişilerin bulunma ihtimaline karşı bölgede arama yaptı. Termal cihazlar ve dedektör köpeklerle gerçekleştirilen kontrollerde enkaz altında başka kimsenin olmadığı belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/bahcelievlerde-bina-yikimi-2-binaya-zarar-verdi-apartmanlardan-biri-bosaltildi-1107961014.html
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i̇stanbul, küçükçekmece, küçükçekmece belediyesi, küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece adliyesi, kaza
i̇stanbul, küçükçekmece, küçükçekmece belediyesi, küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece adliyesi, kaza
Küçükçekmece'de kontrollü yıkım kazası: Operatör enkaz altında kaldı
İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binada, çalışma sırasında yapının bir bölümü ekskavatörün üzerine devrildi. Olayda iş makinesinin operatörü göçük altında kaldı.
Kemalpaşa Mahallesi Sultan Murat Caddesi'ndeki yıkım çalışması sırasında meydana gelen olayda, ekskavatörde bulunan operatör Abdullah Araç, devrilen yapı parçalarının altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Araç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
AFAD ve itfaiye ekipleri ise olası başka kişilerin bulunma ihtimaline karşı bölgede arama yaptı. Termal cihazlar ve dedektör köpeklerle gerçekleştirilen kontrollerde enkaz altında başka kimsenin olmadığı belirlendi.