https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/kucukcekmecede-kontrollu-yikim-kazasi-operator-enkaz-altinda-kaldi-1108105085.html

Küçükçekmece'de kontrollü yıkım kazası: Operatör enkaz altında kaldı

Küçükçekmece'de kontrollü yıkım kazası: Operatör enkaz altında kaldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binada, çalışma sırasında yapının bir bölümü ekskavatörün üzerine devrildi. Olayda... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T19:13+0300

2026-08-19T19:13+0300

2026-08-19T19:13+0300

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Kemalpaşa Mahallesi Sultan Murat Caddesi'ndeki yıkım çalışması sırasında meydana gelen olayda, ekskavatörde bulunan operatör Abdullah Araç, devrilen yapı parçalarının altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Araç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.AFAD ve itfaiye ekipleri ise olası başka kişilerin bulunma ihtimaline karşı bölgede arama yaptı. Termal cihazlar ve dedektör köpeklerle gerçekleştirilen kontrollerde enkaz altında başka kimsenin olmadığı belirlendi.

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i̇stanbul, küçükçekmece, küçükçekmece belediyesi, küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece adliyesi, kaza