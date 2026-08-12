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Bahçelievler'de bina yıkımı 2 binaya zarar verdi: Apartmanlardan biri boşaltıldı
Bahçelievler'de bina yıkımı 2 binaya zarar verdi: Apartmanlardan biri boşaltıldı
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Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan beton parçaları 2 binada hasara neden oldu. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T21:57+0300
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türki̇ye
bahçelievler
bina
kentsel dönüşüm
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İstanbul Bahçelievl 6 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı için bitişiğinde bulunan 5 katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.Binanın yıkımı sırasında kopan beton parçaları, boşaltılan apartman ile yanındaki binaya isabet etti.İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemede boşaltılan binanın kirişinin zarar gördüğü ve bazı duvarlarının yıkıldığı, diğer binadaki hasarın ise küçük çaplı olduğu tespit edildi.Tahliye edilen binada yaşayanlar, belediyenin misafirhanelerine yönlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/sahipsiz-kediyi-olduren-kopegini-agizliksiz-gezdiren-kadina-95-bin-tl-ceza--1107960201.html
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bahçelievler, bina, kentsel dönüşüm
bahçelievler, bina, kentsel dönüşüm

Bahçelievler'de bina yıkımı 2 binaya zarar verdi: Apartmanlardan biri boşaltıldı

21:57 12.08.2026
© AA / Mehmet Ali DerdiyokBahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı binadan kopan beton parçalarının isabet ettiği 2 binada hasar oluştu.
Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı binadan kopan beton parçalarının isabet ettiği 2 binada hasar oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© AA / Mehmet Ali Derdiyok
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Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan beton parçaları 2 binada hasara neden oldu.
İstanbul Bahçelievl 6 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı için bitişiğinde bulunan 5 katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.
Binanın yıkımı sırasında kopan beton parçaları, boşaltılan apartman ile yanındaki binaya isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemede boşaltılan binanın kirişinin zarar gördüğü ve bazı duvarlarının yıkıldığı, diğer binadaki hasarın ise küçük çaplı olduğu tespit edildi.
Tahliye edilen binada yaşayanlar, belediyenin misafirhanelerine yönlendirildi.
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