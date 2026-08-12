https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/bahcelievlerde-bina-yikimi-2-binaya-zarar-verdi-apartmanlardan-biri-bosaltildi-1107961014.html

Bahçelievler'de bina yıkımı 2 binaya zarar verdi: Apartmanlardan biri boşaltıldı

Bahçelievler'de bina yıkımı 2 binaya zarar verdi: Apartmanlardan biri boşaltıldı

Sputnik Türkiye

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan beton parçaları 2 binada hasara neden oldu. 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T21:57+0300

2026-08-12T21:57+0300

2026-08-12T21:57+0300

türki̇ye

bahçelievler

bina

kentsel dönüşüm

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İstanbul Bahçelievl 6 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı için bitişiğinde bulunan 5 katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.Binanın yıkımı sırasında kopan beton parçaları, boşaltılan apartman ile yanındaki binaya isabet etti.İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemede boşaltılan binanın kirişinin zarar gördüğü ve bazı duvarlarının yıkıldığı, diğer binadaki hasarın ise küçük çaplı olduğu tespit edildi.Tahliye edilen binada yaşayanlar, belediyenin misafirhanelerine yönlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/sahipsiz-kediyi-olduren-kopegini-agizliksiz-gezdiren-kadina-95-bin-tl-ceza--1107960201.html

türki̇ye

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bahçelievler, bina, kentsel dönüşüm