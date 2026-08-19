https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/kongoda-ebola-durdurulamiyor-vaka-sayisi-5-bini-asti-1108096560.html

Kongo'da Ebola salgını durdurulamıyor: Vaka sayısı 5 bini aştı

Kongo'da Ebola salgını durdurulamıyor: Vaka sayısı 5 bini aştı

Sputnik Türkiye

Kongo'daki Ebola salgınında vaka sayısı 5 bin 21'e, can kaybı 2 bin 378'e yükseldi. Salgının 2014-2016'daki Batı Afrika salgınından yaklaşık üç kat daha hızlı... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T12:00+0300

2026-08-19T12:00+0300

2026-08-19T12:00+0300

sağlik

dünya sağlık örgütü (dsö)

ebola

can kaybı

salgın

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Kongo Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Ebola salgınında 5 bin 21 vaka ve 2 bin 378 ölüm kaydedildi. Güvensizlik, yerinden edilme ve yoğun nüfus hareketlerinin yaşandığı bölgelerde salgının yayılma hızının müdahale çalışmalarını geride bıraktığı bildirildi.Mevcut salgın, ilk tespit edilen vakadan itibaren 2014-2016 yıllarında Batı Afrika'da yaşanan ve 11 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Ebola salgınından yaklaşık üç kat daha hızlı yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının hızla yayıldığını ve ülke içinde ve uluslararası düzeyde daha fazla yayılma riskinin yüksek olduğunu belirtti.Salgından en ağır etkilenen Ituri eyaletindeki güvenlik sorunları, müdahale çalışmalarını da zorlaştırıyor. Sağlık çalışanlarının hedef alınması nedeniyle ekiplerin faaliyetleri kısıtlanıyor.Ituri'deki Kültürel Dernekler Kalkınma Birliği Başkanı Michael Wani'nin aktardığına göre, Aru bölgesinde şüpheli bir vakanın bildirilmesinin ardından bölge sakinleri bir sağlık ekibine saldırdı. Kalabalık bir ambulansı ateşe verirken, iki araca daha zarar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yunanistanda-bati-nil-virusunun-yayilim-alani-genisliyor-1108095991.html

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Sputnik Türkiye

dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, can kaybı, salgın