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Kamerun sınırında maden faciası: En az 30 kişi hayatını kaybetti
Kamerun sınırında maden faciası: En az 30 kişi hayatını kaybetti
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Kamerun sınırındaki Zamboye'de bir altın madeninin çökmesi sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklarda can kaybının... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T17:30+0300
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dünya
orta afrika cumhuriyeti
kamerun
maden
altın madeni
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin batısında, Kamerun sınırı yakınındaki Zamboye köyünde geleneksel yöntemlerle işletilen bir altın madeninin çökmesi sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti. Yetkililer kesin bilançonun henüz belirlenemediğini açıklarken, enkaz altında kalan kişilere ulaşılmaya çalışılıyor.Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Nana-Mambere bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Souleymane Bi, kurtarma ekipleri ve bölge sakinlerinin saatler süren çalışmalar sonucunda 30 kişinin cansız bedenini çıkardığını ve yaralı madencilerin tedavi altına alındığını söyledi.Enkaz altında kalanlar için çalışmalar sürüyorMadende çalışanlar, toprağın tamamen çöktüğünü ve insanların toprak altında kaldığını belirterek, enkaz altında halen insanların bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Maden çalışanları ölü sayısının daha fazla olabileceğini belirtti.Orta Afrika Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Evariste Ngamana da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yetkililerin afetten etkilenenlere yardım ulaştırmak için çalıştığını açıkladı.Orta Afrika Cumhuriyeti'nde geleneksel yöntemlerle işletilen küçük ölçekli madenlerde çökmeler sık yaşanıyor. Binlerce kişi devlet kontrolünün dışında kalan madenlerde çalışırken, yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle kazalar ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.Haziranda yine Kamerun sınırındaki Be-Mbari altın madeni sahasında meydana gelen göçükte onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Mart ortasında ülkenin batısındaki Ngourroum köyünde bir madendeki heyelanda 7 kişi, şubatta ise kuzeydoğudaki Gordi'de 20 kişi yaşamını yitirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/avrupada-kuraklik-alarmi-kritik-nehirler-ve-su-yollari-kurudu-1108092040.html
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orta afrika cumhuriyeti, kamerun, maden, altın madeni
orta afrika cumhuriyeti, kamerun, maden, altın madeni

Kamerun sınırında maden faciası: En az 30 kişi hayatını kaybetti

17:30 19.08.2026
© AP Photo / OLIVIER ASSELIN Arşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© AP Photo / OLIVIER ASSELIN
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Kamerun sınırındaki Zamboye'de bir altın madeninin çökmesi sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklarda can kaybının daha yüksek olabileceği belirtilirken, enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin batısında, Kamerun sınırı yakınındaki Zamboye köyünde geleneksel yöntemlerle işletilen bir altın madeninin çökmesi sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti. Yetkililer kesin bilançonun henüz belirlenemediğini açıklarken, enkaz altında kalan kişilere ulaşılmaya çalışılıyor.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Nana-Mambere bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Souleymane Bi, kurtarma ekipleri ve bölge sakinlerinin saatler süren çalışmalar sonucunda 30 kişinin cansız bedenini çıkardığını ve yaralı madencilerin tedavi altına alındığını söyledi.

Enkaz altında kalanlar için çalışmalar sürüyor

Madende çalışanlar, toprağın tamamen çöktüğünü ve insanların toprak altında kaldığını belirterek, enkaz altında halen insanların bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Maden çalışanları ölü sayısının daha fazla olabileceğini belirtti.
Orta Afrika Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Evariste Ngamana da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yetkililerin afetten etkilenenlere yardım ulaştırmak için çalıştığını açıkladı.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde geleneksel yöntemlerle işletilen küçük ölçekli madenlerde çökmeler sık yaşanıyor. Binlerce kişi devlet kontrolünün dışında kalan madenlerde çalışırken, yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle kazalar ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.
Haziranda yine Kamerun sınırındaki Be-Mbari altın madeni sahasında meydana gelen göçükte onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Mart ortasında ülkenin batısındaki Ngourroum köyünde bir madendeki heyelanda 7 kişi, şubatta ise kuzeydoğudaki Gordi'de 20 kişi yaşamını yitirmişti.
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