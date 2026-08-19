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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/kahve-arastirmasinda-dikkat-ceken-sonuc-daha-az-yag-daha-fazla-kas-1108104568.html
Kahve araştırmasında dikkat çeken sonuç: Daha az yağ, daha fazla kas
Kahve araştırmasında dikkat çeken sonuç: Daha az yağ, daha fazla kas
Sputnik Türkiye
Finlandiya'da 2 bin 264 kişi üzerinde yapılan araştırmada, daha fazla kahve tüketenlerin vücut yağlarının daha düşük, kas kütlelerinin ise daha yüksek olduğu... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T18:49+0300
2026-08-19T18:49+0300
sağlik
kahve
yağ
kas
vücut kitle indeksi
i̇nsülin
diyabet
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Finlandiya'daki Oulu Üniversitesi araştırmacıları, 46 yaşındaki 2 bin 264 kişinin verilerini inceleyerek düzenli kahve tüketiminin vücut yapısı, metabolizma ve cinsiyet hormonlarıyla ilişkisini araştırdı. Bulgular dikkat çekici bağlantılar ortaya koyarken, araştırmacılar kahvenin bu değişikliklere doğrudan neden olduğunun kanıtlanmadığını vurguladı.Araştırmada daha fazla kahve tüketen kişilerde toplam vücut yağı ve organların çevresinde biriken iç yağlanmanın daha düşük, iskelet kası kütlesinin ise daha yüksek olduğu görüldü. Üstelik daha az ve daha fazla kahve tüketen grupların vücut kitle indeksleri benzerdi.Aynı vücut kitle indeksi, farklı yağ ve kas oranıDaha fazla kahve tüketimi, hem kadınlarda hem erkeklerde kandaki dallı zincirli amino asitlerin daha düşük seviyelerde olmasıyla ilişkilendirildi. Bu maddelerin uzun süre yüksek seviyelerde bulunması daha önce insülin direnci ve tip 2 diyabet riskinin artmasıyla ilişkilendirilmişti.Erkeklerde daha fazla kahve tüketimi ayrıca daha olumlu glikoz-insülin değerleri, daha yüksek toplam ve biyolojik olarak kullanılabilir testosteron seviyeleri ile daha yüksek cinsiyet hormonu bağlayıcı globulin (SHBG) düzeyleriyle bağlantılı bulundu. Buna karşılık serbest testosteron ve serbest androjen indeksinin bir miktar daha düşük olduğu görüldü.Kadınlarda hormonal farklılıklar daha sınırlı kaldı. Daha yüksek kahve tüketimi temel olarak cinsiyet hormonlarının kanda taşınmasını ve kullanılabilirliğini düzenleyen SHBG adlı protein seviyesinin yükselmesi ve serbest androjen göstergelerinin düşmesiyle ilişkilendirildi.Kahvenin etkisi henüz kanıtlanmış değilAraştırmacılar, ortaya çıkan hormonal farklılıkların kahve tüketimi ile metabolik sağlık arasında daha önce gözlenen bağlantıların anlaşılmasına yardımcı olabileceğini belirtti.Ancak çalışma gözlemsel olduğu için kahve içmenin daha az vücut yağına, daha fazla kasa veya hormonal değişikliklere doğrudan neden olduğu söylenemiyor. Araştırmacılar bu biyolojik farklılıkların gerçekten kahveden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve hangi bileşenlerin etkili olabileceğini belirlemek için yeni çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/kongoda-ebola-durdurulamiyor-vaka-sayisi-5-bini-asti-1108096560.html
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kahve, yağ, kas, vücut kitle indeksi, i̇nsülin, diyabet
kahve, yağ, kas, vücut kitle indeksi, i̇nsülin, diyabet

Kahve araştırmasında dikkat çeken sonuç: Daha az yağ, daha fazla kas

18:49 19.08.2026
© FotoğrafKahve
Kahve - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© Fotoğraf
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Finlandiya'da 2 bin 264 kişi üzerinde yapılan araştırmada, daha fazla kahve tüketenlerin vücut yağlarının daha düşük, kas kütlelerinin ise daha yüksek olduğu görüldü. Araştırmacılar kahve tüketimi ile bazı metabolik ve hormonal göstergeler arasında da bağlantılar tespit etti.
Finlandiya'daki Oulu Üniversitesi araştırmacıları, 46 yaşındaki 2 bin 264 kişinin verilerini inceleyerek düzenli kahve tüketiminin vücut yapısı, metabolizma ve cinsiyet hormonlarıyla ilişkisini araştırdı. Bulgular dikkat çekici bağlantılar ortaya koyarken, araştırmacılar kahvenin bu değişikliklere doğrudan neden olduğunun kanıtlanmadığını vurguladı.
Araştırmada daha fazla kahve tüketen kişilerde toplam vücut yağı ve organların çevresinde biriken iç yağlanmanın daha düşük, iskelet kası kütlesinin ise daha yüksek olduğu görüldü. Üstelik daha az ve daha fazla kahve tüketen grupların vücut kitle indeksleri benzerdi.

Aynı vücut kitle indeksi, farklı yağ ve kas oranı

Daha fazla kahve tüketimi, hem kadınlarda hem erkeklerde kandaki dallı zincirli amino asitlerin daha düşük seviyelerde olmasıyla ilişkilendirildi. Bu maddelerin uzun süre yüksek seviyelerde bulunması daha önce insülin direnci ve tip 2 diyabet riskinin artmasıyla ilişkilendirilmişti.
Erkeklerde daha fazla kahve tüketimi ayrıca daha olumlu glikoz-insülin değerleri, daha yüksek toplam ve biyolojik olarak kullanılabilir testosteron seviyeleri ile daha yüksek cinsiyet hormonu bağlayıcı globulin (SHBG) düzeyleriyle bağlantılı bulundu. Buna karşılık serbest testosteron ve serbest androjen indeksinin bir miktar daha düşük olduğu görüldü.
Kadınlarda hormonal farklılıklar daha sınırlı kaldı. Daha yüksek kahve tüketimi temel olarak cinsiyet hormonlarının kanda taşınmasını ve kullanılabilirliğini düzenleyen SHBG adlı protein seviyesinin yükselmesi ve serbest androjen göstergelerinin düşmesiyle ilişkilendirildi.

Kahvenin etkisi henüz kanıtlanmış değil

Araştırmacılar, ortaya çıkan hormonal farklılıkların kahve tüketimi ile metabolik sağlık arasında daha önce gözlenen bağlantıların anlaşılmasına yardımcı olabileceğini belirtti.
Ancak çalışma gözlemsel olduğu için kahve içmenin daha az vücut yağına, daha fazla kasa veya hormonal değişikliklere doğrudan neden olduğu söylenemiyor. Araştırmacılar bu biyolojik farklılıkların gerçekten kahveden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve hangi bileşenlerin etkili olabileceğini belirlemek için yeni çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.
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