https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/istanbulda-okul-servis-ucretlerine-zam-uzun-mesafe-ucretleri-90-bin-lirayi-gecti-1108093787.html

İstanbul'da okul servis ücretlerine zam: Uzun mesafe ücretleri 90 bin lirayı geçti

İstanbul'da okul servis ücretlerine zam: Uzun mesafe ücretleri 90 bin lirayı geçti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı. Uzak mesafe ücretleri 90 bin lirayı geçerken yeni düzenlemeyle birlikte rehber personel bulunan... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T10:32+0300

2026-08-19T10:32+0300

2026-08-19T10:32+0300

ekonomi̇

i̇stanbul

okul servisi

ücret

okul servis ücretleri

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Okulların açılmasına bir aydan daha az zaman kalırken okul servis ücretlerine de yüzde 10 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre 0-1 kilometre arasındaki yıllık servis ücreti 39 bin 970 liraya yükselirken 23-25 kilometre arasında 93 bin 610 liraya çıktı. Rehber personel bulunan servislerde ücretlere yüzde 35 ekleme yapılacak.İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu?NTV'nin haberine göre, Yeni tarifeye göre 0-1 kilometre arasındaki yıllık servis ücreti 39 bin 970 liraya, 1-3 kilometre arasındaki ücret ise 42 bin 804 liraya yükseldi. Uzun mesafelerde ise yıllık ücret 21-23 kilometre arasında 90 bin 112 liraya, 23-25 kilometre arasında 93 bin 610 liraya çıktı.İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel kullanılan servislerde tarifeye yüzde 35 oranında rehber personel ücretinin de ekleneceğini açıkladı.Taksitlendirme yapılabilecekTarife dışında ücret alınamayacak Yeni dönemde velilerden belirlenen tarifenin dışında ücret talep edilmesi mümkün olmayacak.Öğrenci velileri, sözleşme imzalanmadan önceki teklif aşamasında dahi tarifenin üzerinde ödeme yapmaya zorlanamayacak.Servis ücretleri yıllık veya yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartıyla ödenebilecek. Kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen veliler tek çekime, nakit ödeme yapmak isteyenler ise ücretin tamamını tek seferde ödemeye zorlanamayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/izmirde-en-dusuk-okul-servisi-4-bin-228-tl-oldu-1108002053.html

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i̇stanbul, okul servisi, ücret, okul servis ücretleri