https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/izmirde-en-dusuk-okul-servisi-4-bin-228-tl-oldu-1108002053.html

İzmir'de en düşük okul servisi 4 bin 228 TL oldu

İzmir'de en düşük okul servisi 4 bin 228 TL oldu

Sputnik Türkiye

İzmir'de yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapıldı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T11:30+0300

2026-08-14T11:30+0300

2026-08-14T11:32+0300

ekonomi̇

i̇zmir

meclis

tl

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen kararın ardından, kentte uygulanacak en düşük öğrenci servisi ücreti 4 bin 228 liraya, en düşük personel servisi kalkış ücreti ise 4 bin 363 liraya yükseldi. Zamlı tarifeler, okul öncesi eğitimden özel eğitime kadar tüm taşıma hizmetlerine yansıtıldı.İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı olağan toplantısında, milyonlarca öğrenci velisini ve çalışanı yakından ilgilendiren servis ücretleri gündeme taşındı. Yeni eğitim öğretim sezonu öncesi Ulaşım Komisyonu tarafından meclise sunulan okul ve personel servisi zam teklifi görüşüldü. Maliyet artışları gerekçe gösterilerek hazırlanan ve komisyondan oy birliğiyle geçen yüzde 20’lik zam oranı, meclis üyelerinin de onayıyla resmen yürürlüğe girdi.Öğrenci servislerinde mesafeye göre yeni fiyatlandırmaAlınan kararla birlikte, mesafelere göre hesaplanan öğrenci taşıma bedelleri güncellendi. Yeni tarifeye göre en kısa mesafe olan 06 kilometre arası servis ücreti 4 bin 228 TL olarak belirlendi. Kilometre arttıkça kademeli olarak yükselen fiyatlar doğrultusunda güncel tarife şu şekilde oluştu: 010 kilometre: 4 bin 481 TL, 015 kilometre: 5 bin 304 TL, 020 kilometre: 6 bin 364 TL, 025 kilometre: 7 bin 78 TL, 030 kilometre: 7 bin 798 TL, 035 kilometre: 8 bin 170 TL, 040 kilometre: 8 bin 639 TL.Özel eğitim ve anaokulu servisleri de zamlandıServis ücretlerine yapılan yüzde 20'lik zam, okul öncesi ve özel eğitim kurumlarına taşıma yapan araçları da kapsadı. Yapılan güncellemeyle birlikte bu alandaki en kısa mesafe olan 03 kilometre ücreti 3 bin 653 liradan 4 bin 384 liraya; en uzun mesafe olan 040 kilometre ücreti ise 8 bin 228 liradan 9 bin 874 liraya tırmandı.Rehber personel ücretleri yeniden hesaplandıÖte yandan, öğrenci servislerinde bulundurulması zorunlu olan rehber personel için velilerden talep edilen ücretler de taşıma bedelinin yüzde 25,49’u üzerinden yeniden revize edildi. Rehber personel giderinin de fatura edilmesiyle birlikte, standart bir öğrenci servisinde 03 kilometrelik mesafe için toplam bedel 4 bin 586 TL’ye, 040 kilometrelik mesafe için ise 10 bin 842 TL’ye ulaştı. Özel eğitim ve okul öncesi kurumlarında ise bu rakamlar rehber personel dahil edildiğinde 03 kilometre için 5 bin 501 TL, 040 kilometre için 11 bin 478 TL olarak uygulanacak.Personel servislerinde ilk kalkış ücreti 4 bin 363 TL olduSadece öğrencileri değil, kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışanları taşıyan personel servis araçlarının ücret tarifesi de meclis kararıyla yüzde 20 oranında artırıldı. Araçların koltuk kapasitelerine göre belirlenen yeni ilk kalkış ücretleri ve kilometre başı ek ödemeler de güncellendi. 1017 koltuk kapasiteli araçlarda ilk kalkış ücreti 3 bin 636 TL'den 4 bin 363 TL'ye, kilometre başına ilave ücret ise 47 TL'den 56,40 TL'ye çıktı. 1825 koltuk kapasiteli araçlarda ilk kalkış ücreti 6 bin 801 TL olarak belirlenirken 2635 koltuk kapasiteli araçlarda da ilk kalkış ücreti 8 bin 69 TL oldu. 3645 koltuk kapasiteli araçlarda ise ilk kalkış ücreti 10 bin 828 TL'ye yükseltildi.Büyük araçlarda kilometre başına yansıtılacak ilave ücretlerin ise araç sınıfına bağlı olarak 56,40 TL ile 93,60 TL bandında uygulanacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/merkez-bankasi-acikladi-piyasanin-enflasyon-ve-dolar-beklentisi-belli-oldu-1108002165.html

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