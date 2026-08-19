İstanbul'da üst üste deprem

Adalar fayı hareketi devam ediyor. Bugün saat 16.00 civarında AFAD'a göre, Adalar Fayı üzerinde, yaklaşık 10 km derinlikte M2.2 deprem meydana geldi. Bu derinlikte yoğunlaşan mikrodeprem aktivitesi, fayın derin kesimlerinde yavaş sürünme (creep) ve buna bağlı enerji boşalması olasılığını gündeme getiriyor. Adalar Fayı üstte kilitli, derinde yoğun mikro depremler ile ( Bohnoff,2013 ) sürünüyor olabilir mi? San Andreas'taki derin creep davranışıyla benzerlik burada özellikle araştırılmalı. 1963 M6,3 Adalar depremi bu olasılığı güçlü kılar. Bugün saat 16.00'da Adalar 2.2, sonra 17.00'de 2.6 üretti. Alman Araştırma ekibinden Bohnhoff, 2013 Adalar Fayının 10 km derinden sonra bu tür yoğun mikro depremleri ürettiğini belirtmişti. Fay bu yoğun mikro depremlerle enerji harcıyor olabilir. Şu an panik yapmaya gerek yok.