https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/istanbulda-hissedilen-deprem-1108104121.html
İstanbul'da üst üste deprem
İstanbul'da üst üste deprem
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Adalar merkezli 2.3 ve 3.2 büyüklüğünde depremler yaşandı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T17:53+0300
2026-08-19T17:53+0300
2026-08-19T18:35+0300
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, İstanbul'da Adalar merkezli üst üste iki deprem meydana geldi.İlk deprem 2.3 büyüklüğünde, ikinci deprem ise 3.2 büyüklüğünde kaydedildi. Depremlerin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Prof. Dr. Osman Bektaş'tan deprem açıklamasıSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgede yaşanan son depremlere ilişkin Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/cumhurbaskani-erdogandan-17-agustos-depremi-mesaji-1108052971.html
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i̇stanbul, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
i̇stanbul, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
İstanbul'da üst üste deprem
17:53 19.08.2026 (güncellendi: 18:35 19.08.2026)
İstanbul'da Adalar merkezli 2.3 ve 3.2 büyüklüğünde depremler yaşandı.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, İstanbul'da Adalar merkezli üst üste iki deprem meydana geldi.
İlk deprem 2.3 büyüklüğünde, ikinci deprem ise 3.2 büyüklüğünde kaydedildi.
Depremlerin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan deprem açıklaması
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgede yaşanan son depremlere ilişkin Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, şu ifadeleri kullandı:
Adalar fayı hareketi devam ediyor. Bugün saat 16.00 civarında AFAD'a göre, Adalar Fayı üzerinde, yaklaşık 10 km derinlikte M2.2 deprem meydana geldi. Bu derinlikte yoğunlaşan mikrodeprem aktivitesi, fayın derin kesimlerinde yavaş sürünme (creep) ve buna bağlı enerji boşalması olasılığını gündeme getiriyor. Adalar Fayı üstte kilitli, derinde yoğun mikro depremler ile ( Bohnoff,2013 ) sürünüyor olabilir mi? San Andreas'taki derin creep davranışıyla benzerlik burada özellikle araştırılmalı. 1963 M6,3 Adalar depremi bu olasılığı güçlü kılar. Bugün saat 16.00'da Adalar 2.2, sonra 17.00'de 2.6 üretti. Alman Araştırma ekibinden Bohnhoff, 2013 Adalar Fayının 10 km derinden sonra bu tür yoğun mikro depremleri ürettiğini belirtmişti. Fay bu yoğun mikro depremlerle enerji harcıyor olabilir. Şu an panik yapmaya gerek yok.