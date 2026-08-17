https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/cumhurbaskani-erdogandan-17-agustos-depremi-mesaji-1108052971.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'inci yılında hayatını kaybedenleri andı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T13:01+0300

2026-08-17T13:01+0300

2026-08-17T13:01+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

17 ağustos depremi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri 'acısı ilk günkü gibi' diyerek andı.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/ak-partinin-aci-gunu-cumhurbaskani-erdogan-kiymetli-dava-ve-yol-arkadasim-diyerek-duyurdu-1108051854.html

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recep tayyip erdoğan, 17 ağustos depremi