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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'inci yılında hayatını kaybedenleri andı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
17 ağustos depremi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri 'acısı ilk günkü gibi' diyerek andı.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/ak-partinin-aci-gunu-cumhurbaskani-erdogan-kiymetli-dava-ve-yol-arkadasim-diyerek-duyurdu-1108051854.html
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recep tayyip erdoğan, 17 ağustos depremi
recep tayyip erdoğan, 17 ağustos depremi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı

13:01 17.08.2026
© Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© Doğukan Keskinkılıç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'inci yılında hayatını kaybedenleri andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri 'acısı ilk günkü gibi' diyerek andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
Azize Sibel Gönül sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
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