https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/cumhurbaskani-erdogandan-17-agustos-depremi-mesaji-1108052971.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'inci yılında hayatını kaybedenleri andı. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T13:01+0300
2026-08-17T13:01+0300
2026-08-17T13:01+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
17 ağustos depremi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri 'acısı ilk günkü gibi' diyerek andı.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/ak-partinin-aci-gunu-cumhurbaskani-erdogan-kiymetli-dava-ve-yol-arkadasim-diyerek-duyurdu-1108051854.html
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recep tayyip erdoğan, 17 ağustos depremi
recep tayyip erdoğan, 17 ağustos depremi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'inci yılında hayatını kaybedenleri andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri 'acısı ilk günkü gibi' diyerek andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.