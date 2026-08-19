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İşsizlikte 21 yılın en düşük seviyesi: Bakan Işıkhan açıkladı
İşsizlikte 21 yılın en düşük seviyesi: Bakan Işıkhan açıkladı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,9’a gerileyerek 2005’ten bu yana çeyreklik bazda en düşük... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T15:24+0300
2026-08-19T15:24+0300
ekonomi̇
vedat ışıkhan
i̇şsizlik
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Genç işsizlikte düşüşGenç nüfusta da benzer bir olumlu tabloyu yakaladık. 15-24 yaş grubunu kapsayan gençlerde işsizlik oranı, 1 puanlık azalış ile %13,9 oldu. Böylelikle 2005 yılından bugüne en düşük seviyesine geriledi. Gençlerimizin işgücüne katılımı kolaylaştıracak, eğitim-istihdam bağlantısını güçlendirecek uygulamalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.İstihdam 32 milyona yükseldiİstihdam sayımız; ikinci çeyrekte 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin kişi; istihdam oranımız ise 0,1 puanlık artış ile %48,5 oldu. İşgücümüz aynı dönemde, 35 milyon 278 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise %52,7 olarak gerçekleşti.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışma hayatımızı güçlendirmek için uyguladığımız programların olumlu sonuçlarını almayı sürdüreceğiz.İşçi-işveren-kamu olarak tüm kesimlerin desteğiyle İstihdamın Yüzyılı’nı inşa edeceğiz”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/issizlik-orani-2012den-itibaren-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1105820431.html
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vedat ışıkhan, i̇şsizlik, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat ışıkhan, i̇şsizlik, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

İşsizlikte 21 yılın en düşük seviyesi: Bakan Işıkhan açıkladı

15:24 19.08.2026
© ÇSGBÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© ÇSGB
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,9’a gerileyerek 2005’ten bu yana çeyreklik bazda en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Genç işsizlik oranı da yüzde 13,9’a gerileyerek aynı dönemin en düşük seviyesini gördü.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“İşsizlik Oranı %7,9 ile 2005 Yılından İtibaren En Düşük Seviyesine Geriledi. Bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile %7,9 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2005 yılından itibaren çeyreklik bazda en düşük seviyesine geriledi.

Genç işsizlikte düşüş

Genç nüfusta da benzer bir olumlu tabloyu yakaladık. 15-24 yaş grubunu kapsayan gençlerde işsizlik oranı, 1 puanlık azalış ile %13,9 oldu. Böylelikle 2005 yılından bugüne en düşük seviyesine geriledi. Gençlerimizin işgücüne katılımı kolaylaştıracak, eğitim-istihdam bağlantısını güçlendirecek uygulamalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.

İstihdam 32 milyona yükseldi

İstihdam sayımız; ikinci çeyrekte 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin kişi; istihdam oranımız ise 0,1 puanlık artış ile %48,5 oldu. İşgücümüz aynı dönemde, 35 milyon 278 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise %52,7 olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışma hayatımızı güçlendirmek için uyguladığımız programların olumlu sonuçlarını almayı sürdüreceğiz.
İşçi-işveren-kamu olarak tüm kesimlerin desteğiyle İstihdamın Yüzyılı’nı inşa edeceğiz”
İşsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
EKONOMİ
İşsizlik oranı 2012'den itibaren en düşük seviyesine geriledi
18 Mayıs, 13:05
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