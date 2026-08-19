https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/issizlikte-21-yilin-en-dusuk-seviyesi-bakan-isikhan-acikladi-1108100215.html

İşsizlikte 21 yılın en düşük seviyesi: Bakan Işıkhan açıkladı

İşsizlikte 21 yılın en düşük seviyesi: Bakan Işıkhan açıkladı

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,9’a gerileyerek 2005’ten bu yana çeyreklik bazda en düşük... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T15:24+0300

2026-08-19T15:24+0300

2026-08-19T15:24+0300

ekonomi̇

vedat ışıkhan

i̇şsizlik

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Genç işsizlikte düşüşGenç nüfusta da benzer bir olumlu tabloyu yakaladık. 15-24 yaş grubunu kapsayan gençlerde işsizlik oranı, 1 puanlık azalış ile %13,9 oldu. Böylelikle 2005 yılından bugüne en düşük seviyesine geriledi. Gençlerimizin işgücüne katılımı kolaylaştıracak, eğitim-istihdam bağlantısını güçlendirecek uygulamalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.İstihdam 32 milyona yükseldiİstihdam sayımız; ikinci çeyrekte 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin kişi; istihdam oranımız ise 0,1 puanlık artış ile %48,5 oldu. İşgücümüz aynı dönemde, 35 milyon 278 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise %52,7 olarak gerçekleşti.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışma hayatımızı güçlendirmek için uyguladığımız programların olumlu sonuçlarını almayı sürdüreceğiz.İşçi-işveren-kamu olarak tüm kesimlerin desteğiyle İstihdamın Yüzyılı’nı inşa edeceğiz”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/issizlik-orani-2012den-itibaren-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1105820431.html

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Sputnik Türkiye

vedat ışıkhan, i̇şsizlik, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı