İşsizlik oranı 2012'den itibaren en düşük seviyesine geriledi
İşsizlik oranlarıyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bu yılın ilk çeyreğindeki işsizlik oranının 2012'den itaberen en düşük... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T13:05+0300
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 olarak gerçekleşen işsizlik oranının, 2012'den itibaren en düşük seviyesine gerilediğini söyledi.
Gençlerde işsizlik oranı da en düşük seviyesini korudu
İşgücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, "Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi. Gençlerde işsizlik oranı yüzde 15,2 ile 2012 yılından bugüne en düşük seviyesini korudu" diye konuştu.
İşsiz sayısının 2026'nın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişiye gerilediğini belirten Işıkhan, "İşsizlik oranımız ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesine geriledi. Kadınlarda işsizlik oranı, 2025 yılının ilk çeyreğine göre 0,1 puanlık azalış ile yüzde 11,1 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
Işıkhan, şunları kaydetti:
"İstihdam sayımız bu yılın ilk çeyreğinde 32 milyon 221 bin kişi, istihdam oranımız ise yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. İş gücümüz aynı dönemde 35 milyon 116 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Atıl iş gücünü çalışma hayatına kazandıracak, dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını kolaylaştıracak İş Pozitif ve GÜÇ gibi programlarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek."