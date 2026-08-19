https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/irandan-baeye-fuze-suclamasina-yanit-asilsiz-ithamlardan-kacinin-1108090509.html
İran’dan BAE’ye füze suçlamasına yanıt: Asılsız ithamlardan kaçının
İran’dan BAE’ye füze suçlamasına yanıt: Asılsız ithamlardan kaçının
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İran topraklarından ülkesine füze fırlatıldığı yönündeki açıklamasını reddetti. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T04:42+0300
2026-08-19T04:42+0300
2026-08-19T04:42+0300
dünya
ortadoğu
abd
i̇smail bekayi
i̇ran
i̇srail
birleşik arap emirlikleri (bae)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/1a/1049250674_0:39:1920:1119_1920x0_80_0_0_944477b8ec2aeb4b96ac08d364dfef83.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, BAE’nin İran topraklarından ülkeye füze fırlatıldığı iddiasını kesin olarak reddettiklerini belirtti.Bekayi, 'ABD ve İsrail’in bölgesel barış ve güvenliğe yönelik eylemlerine ve geçmişte gerçekleştirdikleri sahte bayrak' operasyonlarına' dikkat çekerek, bölgedeki tüm taraflara İran hakkında asılsız suçlamalar yöneltmeme çağrısında bulundu.BAE: 2 balistik füze tespit edildiBAE Savunma Bakanlığı, bir gün önce yaptığı açıklamada hava savunma sistemlerinin İran’dan BAE yönüne gelen 2 balistik füze tespit ettiğini duyurmuştu.Bakanlık daha sonraki açıklamasında ise İran’dan geldiği belirlenen 2 balistik füzenin deniz trafiğini hedef aldığını ve denize düştüğünü bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/bae-iran-ile-tum-ticari-ve-mali-islemleri-askiya-aldi-1108089667.html
i̇ran
i̇srail
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/1a/1049250674_155:0:1920:1324_1920x0_80_0_0_70c4944dff51f606953d58790ea13a00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, abd, i̇smail bekayi, i̇ran, i̇srail, birleşik arap emirlikleri (bae)
ortadoğu, abd, i̇smail bekayi, i̇ran, i̇srail, birleşik arap emirlikleri (bae)
İran’dan BAE’ye füze suçlamasına yanıt: Asılsız ithamlardan kaçının
İran Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İran topraklarından ülkesine füze fırlatıldığı yönündeki açıklamasını reddetti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, BAE’nin İran topraklarından ülkeye füze fırlatıldığı iddiasını kesin olarak reddettiklerini belirtti.
Bekayi, 'ABD ve İsrail’in bölgesel barış ve güvenliğe yönelik eylemlerine ve geçmişte gerçekleştirdikleri sahte bayrak' operasyonlarına' dikkat çekerek, bölgedeki tüm taraflara İran hakkında asılsız suçlamalar yöneltmeme çağrısında bulundu.
BAE: 2 balistik füze tespit edildi
BAE Savunma Bakanlığı, bir gün önce yaptığı açıklamada hava savunma sistemlerinin İran’dan BAE yönüne gelen 2 balistik füze tespit ettiğini duyurmuştu.
Bakanlık daha sonraki açıklamasında ise İran’dan geldiği belirlenen 2 balistik füzenin deniz trafiğini hedef aldığını ve denize düştüğünü bildirmişti.