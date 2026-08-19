https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/irandan-baeye-fuze-suclamasina-yanit-asilsiz-ithamlardan-kacinin-1108090509.html

İran’dan BAE’ye füze suçlamasına yanıt: Asılsız ithamlardan kaçının

İran’dan BAE’ye füze suçlamasına yanıt: Asılsız ithamlardan kaçının

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İran topraklarından ülkesine füze fırlatıldığı yönündeki açıklamasını reddetti. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T04:42+0300

2026-08-19T04:42+0300

2026-08-19T04:42+0300

dünya

ortadoğu

abd

i̇smail bekayi

i̇ran

i̇srail

birleşik arap emirlikleri (bae)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/1a/1049250674_0:39:1920:1119_1920x0_80_0_0_944477b8ec2aeb4b96ac08d364dfef83.jpg

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, BAE’nin İran topraklarından ülkeye füze fırlatıldığı iddiasını kesin olarak reddettiklerini belirtti.Bekayi, 'ABD ve İsrail’in bölgesel barış ve güvenliğe yönelik eylemlerine ve geçmişte gerçekleştirdikleri sahte bayrak' operasyonlarına' dikkat çekerek, bölgedeki tüm taraflara İran hakkında asılsız suçlamalar yöneltmeme çağrısında bulundu.BAE: 2 balistik füze tespit edildiBAE Savunma Bakanlığı, bir gün önce yaptığı açıklamada hava savunma sistemlerinin İran’dan BAE yönüne gelen 2 balistik füze tespit ettiğini duyurmuştu.Bakanlık daha sonraki açıklamasında ise İran’dan geldiği belirlenen 2 balistik füzenin deniz trafiğini hedef aldığını ve denize düştüğünü bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/bae-iran-ile-tum-ticari-ve-mali-islemleri-askiya-aldi-1108089667.html

i̇ran

i̇srail

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, abd, i̇smail bekayi, i̇ran, i̇srail, birleşik arap emirlikleri (bae)