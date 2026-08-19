https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/harvardda-skandal-bagislanan-insan-bedenlerinin-parcalarini-karaborsada-sattilar-1108099721.html

Harvard'da skandal: Bağışlanan insan bedenlerinin parçalarını karaborsada sattılar

Harvard'da skandal: Bağışlanan insan bedenlerinin parçalarını karaborsada sattılar

Sputnik Türkiye

ABD'deki Harvard Üniversitesi, tıp fakültesine eğitim ve araştırma amacıyla bağışlanan insan bedenlerinin usulsüz şekilde parçalanarak satılmasıyla ilgili... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T14:33+0300

2026-08-19T14:33+0300

2026-08-19T14:33+0300

yaşam

abd

harvard üniversitesi

morg

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ABD'deki Harvard Üniversitesi, tıp fakültesine bağışlanan insan bedenlerinin parçalarının eski morg yöneticisi tarafından karaborsada satılmasıyla ilgili ailelerin açtığı davaları 53 milyon dolarlık anlaşmayla sonuçlandırmayı kabul etti.Boston'daki bir mahkemeye pazartesi günü sunulan anlaşmanın onaylanması halinde, Harvard Tıp Fakültesine (HMS) karşı açılan davalar sona erecek.Davalar, Harvard'ın eski morg yöneticisi Cedric Lodge'un, tıp eğitimi ve araştırmalarında kullanılmak üzere bağışlanan kadavralardan parçaları izinsiz şekilde alarak satmasıyla ilgiliydi.Morg yöneticisi insan bedeni parçalarını sattı58 yaşındaki Lodge, 2018-2021 yılları arasında yürüttüğü öne sürülen yasa dışı düzenek kapsamında kadavralardan parçalar alarak bunları internet üzerinden sattı.Savcılığın iddianamesine göre Lodge, Harvard Tıp Fakültesindeki "Anatomical Gifts Program"ın yöneticisi olarak görev yaptığı sırada, tıbbi araştırmalar için bağışlanan kadavraları parçaladı.Lodge ve eşi, insan bedeni parçalarını Pennsylvania ve Massachusetts'teki alıcılara sattı. Lodge ile Harvard Üniversitesiyle bağlantısı bulunmayan 6 suç ortağı, 2025'te suçlandı ve suçlarını kabul etti. Lodge, geçen aralık ayında 8 yıl hapis cezasına çarptırılırken eşi 1 yıl 1 gün hapis cezası aldı.Kadavralar tıp eğitiminde kullanılıyorduHarvard Tıp Fakültesi öğrencileri, bağışlanan bedenleri tıbbi prosedürleri öğrenmek ve uygulamak amacıyla kullanıyor.Tıp fakültesindeki eğitim ve araştırma sürecinin tamamlanmasının ardından kadavralar genellikle yakılarak külleri ailelerine teslim ediliyor veya üniversitenin tıp fakültesine ait mezarlıkta defnediliyor.Aileler, 2023'te açtıkları davalarda Harvard'ın Lodge'un faaliyetlerini uzun süre fark etmediğini veya gerekli önlemleri almadığını ileri sürdü.Davalar başlangıçta bir eyalet mahkemesi tarafından reddedildi. Ancak Massachusetts Yüksek Yargı Mahkemesi, geçen sonbaharda davaların yeniden görülmesinin önünü açtı.Harvard: Lodge'un eylemleri ahlaken kabul edilemezHarvard Tıp Fakültesi Dekanı George Daley ve tıp eğitimi dekanı Bernard Chang tarafından imzalanan mektupta, Lodge'un eylemlerinin "ahlaken kabul edilemez" olduğu ve Harvard ile tıp fakültesinin kadavra bağışçılarına ve yakınlarına yönelik standartlarıyla bağdaşmadığı belirtildi.Harvard, mahkemenin anlaşmayı onaylamasının ardından aileler için milyonlarca dolarlık tazminat fonları oluşturacak.Üniversite ayrıca 2027-2028 akademik yılından itibaren tıp öğrencilerine yönelik yıllık bir burs programı başlatacak. Bursun, tıp eğitimi için bedenlerini bağışlayan kişilerin anısına oluşturulacağı belirtildi.Harvard, Lodge'un ceza alması ve 53 milyon dolarlık anlaşmanın davayı sonuçlandıracağını ancak olayın ardından toparlanma sürecinin devam ettiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/tupac-shakur-cinayeti-davasinda-salonda-duygusal-anlar-otopsi-fotograflari-gosterilince-ailesi-1108098529.html

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