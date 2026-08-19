https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/guvenparkta-eylem-yapan-gazilerin-uyum-evine-alinmadigi-iddialarina-dmmden-yanit-algi-operasyonu-1108106414.html
Güvenpark’ta eylem yapan gazilerin 'Uyum Evi’ne alınmadığı' iddialarına DMM'den yanıt: 'Algı operasyonu'
Güvenpark’ta eylem yapan gazilerin 'Uyum Evi’ne alınmadığı' iddialarına DMM'den yanıt: 'Algı operasyonu'
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan Ankara Güvenpark’ta eylem yapan er gazilerin 'Bilkent Gazi Uyum Evi’ne alınmadığı' yönündeki... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T20:43+0300
2026-08-19T20:43+0300
2026-08-19T20:45+0300
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ankara
dezenformasyonla mücadele merkezi
gazi
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya üzerinden "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, "Ankara Güvenpark’ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi’ne alınmadığı" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır" değerlendirmesinde bulundu.Ankara Bilkent’te bulunan Gazi Uyum Evi'nin, tüm gazilerin kullanımına amasız ve fakatsız açık olduğu belirtilen açıklamada tesisin, gazilerin rehabilitasyonu ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdüğü aktarıldı.İddiaların yalanlandığı açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/dmm-yanit-verdi-elektrik-ucretlerine-zam-gelecek-mi-1108102891.html
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ankara, dezenformasyonla mücadele merkezi, gazi
ankara, dezenformasyonla mücadele merkezi, gazi
Güvenpark’ta eylem yapan gazilerin 'Uyum Evi’ne alınmadığı' iddialarına DMM'den yanıt: 'Algı operasyonu'
20:43 19.08.2026 (güncellendi: 20:45 19.08.2026)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan Ankara Güvenpark’ta eylem yapan er gazilerin 'Bilkent Gazi Uyum Evi’ne alınmadığı' yönündeki iddiaların algı operasyonu yürütme amacı taşıdığını açıkladı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya üzerinden "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, "Ankara Güvenpark’ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi’ne alınmadığı" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Ankara Bilkent’te bulunan Gazi Uyum Evi'nin, tüm gazilerin kullanımına amasız ve fakatsız açık olduğu belirtilen açıklamada tesisin, gazilerin rehabilitasyonu ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdüğü aktarıldı.
İddiaların yalanlandığı açıklamada şunlar ifade edildi:
Söz konusu tesise erişimle ilgili tek kısıtlama, gazi unvanı taşımayan kişilerin girişine yönelik mevzuat gereği uygulanan güvenlik protokolleridir. Kamuoyunu yanıltmak ve gazilerimiz üzerinden algı operasyonu yürütmek amacıyla dolaşıma sokulan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.