https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/guvenparkta-eylem-yapan-gazilerin-uyum-evine-alinmadigi-iddialarina-dmmden-yanit-algi-operasyonu-1108106414.html

Güvenpark’ta eylem yapan gazilerin 'Uyum Evi’ne alınmadığı' iddialarına DMM'den yanıt: 'Algı operasyonu'

Güvenpark’ta eylem yapan gazilerin 'Uyum Evi’ne alınmadığı' iddialarına DMM'den yanıt: 'Algı operasyonu'

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan Ankara Güvenpark’ta eylem yapan er gazilerin 'Bilkent Gazi Uyum Evi’ne alınmadığı' yönündeki... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T20:43+0300

2026-08-19T20:43+0300

2026-08-19T20:45+0300

türki̇ye

ankara

dezenformasyonla mücadele merkezi

gazi

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya üzerinden "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, "Ankara Güvenpark’ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi’ne alınmadığı" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır" değerlendirmesinde bulundu.Ankara Bilkent’te bulunan Gazi Uyum Evi'nin, tüm gazilerin kullanımına amasız ve fakatsız açık olduğu belirtilen açıklamada tesisin, gazilerin rehabilitasyonu ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdüğü aktarıldı.İddiaların yalanlandığı açıklamada şunlar ifade edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/dmm-yanit-verdi-elektrik-ucretlerine-zam-gelecek-mi-1108102891.html

türki̇ye

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ankara, dezenformasyonla mücadele merkezi, gazi