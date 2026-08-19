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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/dmm-yanit-verdi-elektrik-ucretlerine-zam-gelecek-mi-1108102891.html
DMM yanıt verdi: Elektrik ücretlerine zam gelecek mi?
DMM yanıt verdi: Elektrik ücretlerine zam gelecek mi?
Sputnik Türkiye
DMM, elektrik ücretlerine çok yüksek zam yapılacağı iddialarını yalanladı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T17:04+0300
2026-08-19T17:04+0300
ekonomi̇
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elektrik
elektrik faturası
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"Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek zam yapılacağı" iddialarıyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) geldi. Merkez, "Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır" diyerek iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Elektrik ücretlerine zam gelecek mi?DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan "Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır. Ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/dmm-odenen-iade-tutarlarin-dusuruldugu-iddiasini-yalanladi-1107475047.html
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dezenformasyonla mücadele merkezi, elektrik, elektrik faturası, elektrik zammı
dezenformasyonla mücadele merkezi, elektrik, elektrik faturası, elektrik zammı

DMM yanıt verdi: Elektrik ücretlerine zam gelecek mi?

17:04 19.08.2026
© AAfatura - elektrik faturası
fatura - elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© AA
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DMM, elektrik ücretlerine çok yüksek zam yapılacağı iddialarını yalanladı.
"Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek zam yapılacağı" iddialarıyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) geldi. Merkez, "Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır" diyerek iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Elektrik ücretlerine zam gelecek mi?

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan "Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır. Ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
TÜRKİYE
DMM ödenen iade tutarların düşürüldüğü iddiasını yalanladı
23 Temmuz, 02:27
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