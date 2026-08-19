https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/dmm-yanit-verdi-elektrik-ucretlerine-zam-gelecek-mi-1108102891.html
DMM yanıt verdi: Elektrik ücretlerine zam gelecek mi?
DMM yanıt verdi: Elektrik ücretlerine zam gelecek mi?
Sputnik Türkiye
DMM, elektrik ücretlerine çok yüksek zam yapılacağı iddialarını yalanladı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T17:04+0300
2026-08-19T17:04+0300
2026-08-19T17:04+0300
ekonomi̇
dezenformasyonla mücadele merkezi
elektrik
elektrik faturası
elektrik zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0f/1053847382_0:10:641:371_1920x0_80_0_0_cf526c5b7875cac52caacf1e18bcebdd.jpg
"Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek zam yapılacağı" iddialarıyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) geldi. Merkez, "Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır" diyerek iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Elektrik ücretlerine zam gelecek mi?DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan "Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır. Ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/dmm-odenen-iade-tutarlarin-dusuruldugu-iddiasini-yalanladi-1107475047.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0f/1053847382_67:0:574:380_1920x0_80_0_0_fbbcaf07055b64485c912013c3625fdc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dezenformasyonla mücadele merkezi, elektrik, elektrik faturası, elektrik zammı
dezenformasyonla mücadele merkezi, elektrik, elektrik faturası, elektrik zammı
DMM yanıt verdi: Elektrik ücretlerine zam gelecek mi?
DMM, elektrik ücretlerine çok yüksek zam yapılacağı iddialarını yalanladı.
"Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek zam yapılacağı" iddialarıyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) geldi. Merkez, "Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır" diyerek iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.
Elektrik ücretlerine zam gelecek mi?
DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan "Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır. Ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."