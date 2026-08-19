https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/dmm-yanit-verdi-elektrik-ucretlerine-zam-gelecek-mi-1108102891.html

DMM yanıt verdi: Elektrik ücretlerine zam gelecek mi?

DMM yanıt verdi: Elektrik ücretlerine zam gelecek mi?

Sputnik Türkiye

DMM, elektrik ücretlerine çok yüksek zam yapılacağı iddialarını yalanladı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T17:04+0300

2026-08-19T17:04+0300

2026-08-19T17:04+0300

ekonomi̇

dezenformasyonla mücadele merkezi

elektrik

elektrik faturası

elektrik zammı

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"Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek zam yapılacağı" iddialarıyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) geldi. Merkez, "Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır" diyerek iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Elektrik ücretlerine zam gelecek mi?DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan "Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır. Ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/dmm-odenen-iade-tutarlarin-dusuruldugu-iddiasini-yalanladi-1107475047.html

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Sputnik Türkiye

dezenformasyonla mücadele merkezi, elektrik, elektrik faturası, elektrik zammı