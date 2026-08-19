https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/fenerbahcede-loca-davasi-acun-ilicali-kazandi-1108102140.html

Fenerbahçe'de loca davasını Acun Ilıcalı kazandı

Fenerbahçe'de loca davasını Acun Ilıcalı kazandı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de sezon başında locasının alınmasının ardından dava açan Acun Ilıcalı davayı kazandı. Mahkeme locanın Ilıcalı'ya iadesine karar verdi. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T16:27+0300

2026-08-19T16:27+0300

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spor

acun ilıcalı

aziz yıldırım

fenerbahçe

loca

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı'yı karşı karşıya getiren loca davasında mahkeme kararını verdi. Mahkeme sezon başında locası elinden alınan Ilıcalı'yı haklı buldu. Locanın iadesine ve 2026-2027 sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere devrine ihtiyati tedbir koydu.Locasını geri aldıSporx'in özel haberine göre, sezon başında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yönetimi tarafından geri alınan locası için hukuki süreç başlatan Ilıcalı'nın açtığı davada mahkeme kararını verdiMahkeme, söz konusu locanın Acun Ilıcalı'ya iade edilmesine karar verdi. Kararda ayrıca locanın 2026-2027 futbol sezonunun sonuna kadar üçüncü kişilere satılmasının veya devredilmesinin ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine hükmedildi. Böylece Ilıcalı, mahkeme kararı doğrultusunda locasını yeniden kullanma hakkı elde etti.

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acun ilıcalı, aziz yıldırım, fenerbahçe, loca