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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talep etti, Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak: Ölüm nedeni araştırılacak
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talep etti, Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak: Ölüm nedeni araştırılacak
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T16:00+0300
2026-08-18T16:00+0300
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi. Feth-i Kabir kararı: Mezar açılınca ne olacak?Karar kapsamında Denizolgun'un mezarı açılarak, ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak.Böylece tartışma konusu olan ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği, yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak.Arif Ahmet Denizolgun kimdir?Arif Ahmet Denizolgun, resmi kayıtlara göre 8 Eylül 2016'da geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etmiştir. Ancak Ağustos 2026 tarihi itibarıyla cemaate yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonların ardından, Denizolgun'un ölümü yeniden gündeme gelmiş ve hakkında kapsamlı bir "cinayet" soruşturması başlatılmıştır
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/abdulkadir-selvi-adalet-bakani-akin-gurleke-bir-cagri-yapiyorum-denizolgunun-olumu-olayi-uzerine-1108068552.html
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arif ahmet denizolgun, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
arif ahmet denizolgun, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talep etti, Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak: Ölüm nedeni araştırılacak
16:00 18.08.2026 (güncellendi: 16:14 18.08.2026)
Ayrıntılar geliyor
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi.
Feth-i Kabir kararı: Mezar açılınca ne olacak?
Karar kapsamında Denizolgun'un mezarı açılarak, ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak.
Böylece tartışma konusu olan ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği, yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak.
Arif Ahmet Denizolgun kimdir?
Arif Ahmet Denizolgun, resmi kayıtlara göre 8 Eylül 2016'da geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etmiştir. Ancak Ağustos 2026 tarihi itibarıyla cemaate yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonların ardından, Denizolgun'un ölümü yeniden gündeme gelmiş ve hakkında kapsamlı bir "cinayet" soruşturması başlatılmıştır