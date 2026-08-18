https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bakirkoy-cumhuriyet-bassavciligi-talep-etti-arif-ahmet-denizolgunun-mezari-acilacak-olum-nedeni-1108082377.html

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talep etti, Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak: Ölüm nedeni araştırılacak

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talep etti, Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak: Ölüm nedeni araştırılacak

Sputnik Türkiye

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi. 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T16:00+0300

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arif ahmet denizolgun

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi. Feth-i Kabir kararı: Mezar açılınca ne olacak?Karar kapsamında Denizolgun'un mezarı açılarak, ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak.Böylece tartışma konusu olan ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği, yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak.Arif Ahmet Denizolgun kimdir?Arif Ahmet Denizolgun, resmi kayıtlara göre 8 Eylül 2016'da geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etmiştir. Ancak Ağustos 2026 tarihi itibarıyla cemaate yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonların ardından, Denizolgun'un ölümü yeniden gündeme gelmiş ve hakkında kapsamlı bir "cinayet" soruşturması başlatılmıştır

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/abdulkadir-selvi-adalet-bakani-akin-gurleke-bir-cagri-yapiyorum-denizolgunun-olumu-olayi-uzerine-1108068552.html

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