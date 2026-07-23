https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/dmm-odenen-iade-tutarlarin-dusuruldugu-iddiasini-yalanladi-1107475047.html
DMM ödenen iade tutarların düşürüldüğü iddiasını yalanladı
DMM ödenen iade tutarların düşürüldüğü iddiasını yalanladı
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi DOA uygulamasında ödenen iade tutarların düşürüldüğü iddiasını yalanlayan bir açıklamada bulundu. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T02:27+0300
2026-07-23T02:27+0300
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan DOA Sistemi kapsamında DOA makinelerine yapılan iadelerde, sistemin ilk duyurulduğu günden itibaren belirlenen ambalaj başı 1 lira teşvik bedeli uygulamasında hiçbir değişiklik olmadığı, sürecin 1 lira üzerinden kesintisiz devam ettiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/esinden-siddet-goren-kadin-sosyal-medyadan-yaptigi-paylasimla-yardim-istedi-bakanlik-aciklama-yapti-1107474394.html
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dezenformasyonla mücadele merkezi, haberler, ambalaj
dezenformasyonla mücadele merkezi, haberler, ambalaj
DMM ödenen iade tutarların düşürüldüğü iddiasını yalanladı
02:27 23.07.2026 (güncellendi: 03:01 23.07.2026)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi DOA uygulamasında ödenen iade tutarların düşürüldüğü iddiasını yalanlayan bir açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan DOA Sistemi kapsamında DOA makinelerine yapılan iadelerde, sistemin ilk duyurulduğu günden itibaren belirlenen ambalaj başı 1 lira teşvik bedeli uygulamasında hiçbir değişiklik olmadığı, sürecin 1 lira üzerinden kesintisiz devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Kullanıcı başına günlük 200 ambalajlık makine limitine takılmadan yüksek miktarda (toplu) iade yapmak isteyen vatandaşlarımız için Sayma ve Doğrulama Merkezleri alternatif olarak hizmete sunulmuştur. Yalnızca bu merkezlerde gerçekleştirilecek yüksek hacimli/toplu iadelerde ambalaj başı teşvik bedeli 50 kuruş olarak uygulanmaktadır. Geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve içecek ambalajlarının atık yerine değerli bir ham madde olarak ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen DOA Sistemi, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve destek görerek, başarıyla yürütülmektedir. Asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.