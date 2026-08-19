https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/denizde-can-pazari-baba-kiz-4-saat-kurtarilmayi-bekledi--1108095206.html
Denizde can pazarı: Baba-kız 4 saat kurtarılmayı bekledi:
Denizde can pazarı: Baba-kız 4 saat kurtarılmayı bekledi:
Sputnik Türkiye
Yalova'da kürek sörfü yaparken denizde kaybolan baba ve kızı 4 saat sonra kurtarıldı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T10:58+0300
2026-08-19T10:58+0300
2026-08-19T10:58+0300
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yalova
tavşantepe
bozburun
sahil güvenlik komutanlığı
sörf
sörf tahtası
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Yalova Armutlu'da kürek sörfü (SUP board) yaparken denize açılan ve kaybolan baba ve kızı 4 saat sonra sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Rüzgarın etkisiyle sürüklendilerTavşantepe mevkisindeki iskeleden 13 Ağustos'ta SUP board ile denize açılan Mustafa Yalçınkaya, 11 yaşındaki kızı Ela Yalçınkaya ve kızının arkadaşı T.Ö, rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladı. T.Ö'nün yüzerek sahile dönmesinin ardından baba ve kızı SUP boardla sürüklenmeye devam ederken ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışmasının ardından Mustafa Yalçınkaya ile kızı, Bozburun açıklarında SUP boarda sarılmış halde bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen baba ve kızı, kıyıya ulaştırıldıktan sonra ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ekiplerin kurtarma anına ait görüntülerde, baba ve kızının SUP boarda tutunmaları ve kurtarıldıktan sonraki bitkin halleri görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yunanistanda-turk-bayrakli-gemi-batti-unlu-is-insani-olumden-dondu-1108073252.html
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yalova, tavşantepe, bozburun, sahil güvenlik komutanlığı, sörf, sörf tahtası
yalova, tavşantepe, bozburun, sahil güvenlik komutanlığı, sörf, sörf tahtası
Denizde can pazarı: Baba-kız 4 saat kurtarılmayı bekledi:
Yalova'da kürek sörfü yaparken denizde kaybolan baba ve kızı 4 saat sonra kurtarıldı.
Yalova Armutlu'da kürek sörfü (SUP board) yaparken denize açılan ve kaybolan baba ve kızı 4 saat sonra sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Rüzgarın etkisiyle sürüklendiler
Tavşantepe mevkisindeki iskeleden 13 Ağustos'ta SUP board ile denize açılan Mustafa Yalçınkaya, 11 yaşındaki kızı Ela Yalçınkaya ve kızının arkadaşı T.Ö, rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladı. T.Ö'nün yüzerek sahile dönmesinin ardından baba ve kızı SUP boardla sürüklenmeye devam ederken ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından Mustafa Yalçınkaya ile kızı, Bozburun açıklarında SUP boarda sarılmış halde bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen baba ve kızı, kıyıya ulaştırıldıktan sonra ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ekiplerin kurtarma anına ait görüntülerde, baba ve kızının SUP boarda tutunmaları ve kurtarıldıktan sonraki bitkin halleri görülüyor.