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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/denizde-can-pazari-baba-kiz-4-saat-kurtarilmayi-bekledi--1108095206.html
Denizde can pazarı: Baba-kız 4 saat kurtarılmayı bekledi:
Denizde can pazarı: Baba-kız 4 saat kurtarılmayı bekledi:
Sputnik Türkiye
Yalova'da kürek sörfü yaparken denizde kaybolan baba ve kızı 4 saat sonra kurtarıldı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
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yalova
tavşantepe
bozburun
sahil güvenlik komutanlığı
sörf
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Yalova Armutlu'da kürek sörfü (SUP board) yaparken denize açılan ve kaybolan baba ve kızı 4 saat sonra sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Rüzgarın etkisiyle sürüklendilerTavşantepe mevkisindeki iskeleden 13 Ağustos'ta SUP board ile denize açılan Mustafa Yalçınkaya, 11 yaşındaki kızı Ela Yalçınkaya ve kızının arkadaşı T.Ö, rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladı. T.Ö'nün yüzerek sahile dönmesinin ardından baba ve kızı SUP boardla​​​​​​​ sürüklenmeye devam ederken ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışmasının ardından Mustafa Yalçınkaya ile kızı, Bozburun açıklarında SUP boarda sarılmış halde bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen baba ve kızı, kıyıya ulaştırıldıktan sonra ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ekiplerin kurtarma anına ait görüntülerde, baba ve kızının SUP boarda tutunmaları ve kurtarıldıktan sonraki bitkin halleri görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yunanistanda-turk-bayrakli-gemi-batti-unlu-is-insani-olumden-dondu-1108073252.html
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yalova
tavşantepe
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yalova, tavşantepe, bozburun, sahil güvenlik komutanlığı, sörf, sörf tahtası
yalova, tavşantepe, bozburun, sahil güvenlik komutanlığı, sörf, sörf tahtası

Denizde can pazarı: Baba-kız 4 saat kurtarılmayı bekledi:

10:58 19.08.2026
Yalova
Yalova - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
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Yalova'da kürek sörfü yaparken denizde kaybolan baba ve kızı 4 saat sonra kurtarıldı.
Yalova Armutlu'da kürek sörfü (SUP board) yaparken denize açılan ve kaybolan baba ve kızı 4 saat sonra sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Yalova
Yalova - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
Yalova

Rüzgarın etkisiyle sürüklendiler

Tavşantepe mevkisindeki iskeleden 13 Ağustos'ta SUP board ile denize açılan Mustafa Yalçınkaya, 11 yaşındaki kızı Ela Yalçınkaya ve kızının arkadaşı T.Ö, rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladı. T.Ö'nün yüzerek sahile dönmesinin ardından baba ve kızı SUP boardla​​​​​​​ sürüklenmeye devam ederken ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından Mustafa Yalçınkaya ile kızı, Bozburun açıklarında SUP boarda sarılmış halde bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen baba ve kızı, kıyıya ulaştırıldıktan sonra ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yalova
Yalova - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
Yalova
Ekiplerin kurtarma anına ait görüntülerde, baba ve kızının SUP boarda tutunmaları ve kurtarıldıktan sonraki bitkin halleri görülüyor.
Işınsu Kestelli sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
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