https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yunanistanda-turk-bayrakli-gemi-batti-unlu-is-insani-olumden-dondu-1108073252.html

Yunanistan'da Türk bayraklı gemi battı: Ünlü iş insanı ölümden döndü

Yunanistan'da Türk bayraklı gemi battı: Ünlü iş insanı ölümden döndü

Sputnik Türkiye

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve 9 misafirini taşıyan Türk bayraklı tekne Yunanistan sularında battı. Teknedekileri Yunan Sahil... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T11:40+0300

2026-08-18T11:40+0300

2026-08-18T11:40+0300

yaşam

i̇zmir ticaret borsası

yunanistan sahil güvenlik

tekne

tekne kazası

işınsu kestelli

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Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanı olan ve 17 yıldır İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren iş insanı Işınsu Kestelli ve 9 misafirinin bulunduğu tekne Yunanistan kara sularında battı. Teknedekiler son anda Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Teknenin neden battığı araştırılıyor. Şiddetli rüzgardan dolayı mı su aldı?Yunan gazetelerine göre, gemiden yapılan yardım çağrılarının ardından olay yerine gelen Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Kestelli ve arkadaşlarını kısa süre içerisinde tahliye etti. Kurtarılan 10 yolcu, daha sonra bölgeye yakın olan Vouliagmeni Marina'ya götürüldü.İlk belirlemelere göre olay sırasında bölgede 5 Beaufort kuvvetinde kuzeyli rüzgârların etkili olduğu ve geminin bu nedenle su almış olabileceği değerlendiriliyor.Işınsu Kestelli kimdir?Uluslararası bitkisel yağ sektöründe faaliyet gösteren Agrilink Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin ve Agritrade Tarım Ürünleri Loj. Dep. Ltd. Şirketi’nin kurucusu ve ortağı olan iş insanı 2009'da İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Kestelli, 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde de güvenoyu alarak tekrar aynı göreve getirildi.

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i̇zmir ticaret borsası, yunanistan sahil güvenlik, tekne, tekne kazası, işınsu kestelli