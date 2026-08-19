https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/cumhurbaskani-erdogan-japonya-basbakani-ile-gorustu-1108098809.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi ile telefonla görüştü. Liderler görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T13:47+0300
2026-08-19T13:47+0300
2026-08-19T13:47+0300
türki̇ye
japonya
türkiye
i̇letişim başkanlığı
sanae takaichi
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun, müzakereler olduğunu, kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verildiğini dile getirdi. Türkiye olarak kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek veriliyorİletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Liderler, Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Japonya ilişkilerini, başta savunma sanayii, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun, müzakereler olduğunu, kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kumamoto’da geçtiğimiz ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya Başbakanı Takaiçi’ye bir kez daha taziye dileklerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/erdogan-ile-trump-telefonda-gorustu-1108065580.html
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japonya, türkiye, i̇letişim başkanlığı, sanae takaichi, recep tayyip erdoğan
japonya, türkiye, i̇letişim başkanlığı, sanae takaichi, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi ile telefonla görüştü. Liderler görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun, müzakereler olduğunu, kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verildiğini dile getirdi.
Türkiye olarak kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek veriliyor
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Liderler, Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Japonya ilişkilerini, başta savunma sanayii, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun, müzakereler olduğunu, kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kumamoto’da geçtiğimiz ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya Başbakanı Takaiçi’ye bir kez daha taziye dileklerini iletti.