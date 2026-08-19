https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/cumhurbaskani-erdogan-japonya-basbakani-ile-gorustu-1108098809.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi ile telefonla görüştü. Liderler görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T13:47+0300

2026-08-19T13:47+0300

2026-08-19T13:47+0300

türki̇ye

japonya

türkiye

i̇letişim başkanlığı

sanae takaichi

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun, müzakereler olduğunu, kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verildiğini dile getirdi. Türkiye olarak kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek veriliyorİletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Liderler, Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Japonya ilişkilerini, başta savunma sanayii, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun, müzakereler olduğunu, kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kumamoto’da geçtiğimiz ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya Başbakanı Takaiçi’ye bir kez daha taziye dileklerini iletti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/erdogan-ile-trump-telefonda-gorustu-1108065580.html

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japonya, türkiye, i̇letişim başkanlığı, sanae takaichi, recep tayyip erdoğan