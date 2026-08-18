https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/erdogan-ile-trump-telefonda-gorustu-1108065580.html
Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve küresel... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T02:22+0300
2026-08-18T02:22+0300
2026-08-18T02:22+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
donald trump
i̇ran
gazze
i̇letişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile bildirilen görüşmenin içeriği açıklamada şöyle aktarıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bakan-fidan-ikby-basbakani-mesrur-barzani-ve-baskani-necirvan-barzani-ile-telefonda-gorustu-1108065483.html
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recep tayyip erdoğan, donald trump, i̇ran, gazze, i̇letişim başkanlığı
recep tayyip erdoğan, donald trump, i̇ran, gazze, i̇letişim başkanlığı
Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile bildirilen görüşmenin içeriği açıklamada şöyle aktarıldı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğimizi ve Türkiye’nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması’yla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze’nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı.