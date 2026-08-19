https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/cinden-insanustu-yeteneklere-sahip-4-metrelik-dev-robot-1108102461.html
Çin’den insanüstü yeteneklere sahip 4 metrelik dev robot
Çin’den insanüstü yeteneklere sahip 4 metrelik dev robot
Sputnik Türkiye
Çin merkezli NeodraDynamics Co., Ltd. şirketi, insanüstü yeteneklere sahip 4 metrelik dev bir robot geliştirdi. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T16:59+0300
2026-08-19T16:59+0300
2026-08-19T16:59+0300
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Şirketin kurucusu ve CEO’su Yang Tao, Sputnik’e verdiği röportajda robotun, insanlar için hayati tehlike oluşturabilecek yüksek sıcaklık, nükleer radyasyon gibi aşırı koşullarda çalışabildiğini, havada, suda ve karada görev yapabildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/putinden-yapay-zeka-tehditleri-yorumu-asla-hic-bir-seyden-korkmazdim-1107923470.html
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Çin’den insanüstü yeteneklere sahip 4 metrelik dev robot
Sputnik Türkiye
Çin’den insanüstü yeteneklere sahip 4 metrelik dev robot
2026-08-19T16:59+0300
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Sputnik Türkiye
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vi̇deo, çin, teknoloji, robot, yapay zeka
vi̇deo, çin, teknoloji, robot, yapay zeka
Çin’den insanüstü yeteneklere sahip 4 metrelik dev robot
Çin merkezli NeodraDynamics Co., Ltd. şirketi, insanüstü yeteneklere sahip 4 metrelik dev bir robot geliştirdi.
Şirketin kurucusu ve CEO’su Yang Tao, Sputnik’e verdiği röportajda robotun, insanlar için hayati tehlike oluşturabilecek yüksek sıcaklık, nükleer radyasyon gibi aşırı koşullarda çalışabildiğini, havada, suda ve karada görev yapabildiğini açıkladı.