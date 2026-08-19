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Çin’den insanüstü yeteneklere sahip 4 metrelik dev robot
Çin’den insanüstü yeteneklere sahip 4 metrelik dev robot
Sputnik Türkiye
Çin merkezli NeodraDynamics Co., Ltd. şirketi, insanüstü yeteneklere sahip 4 metrelik dev bir robot geliştirdi. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T16:59+0300
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yapay zeka
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Şirketin kurucusu ve CEO’su Yang Tao, Sputnik’e verdiği röportajda robotun, insanlar için hayati tehlike oluşturabilecek yüksek sıcaklık, nükleer radyasyon gibi aşırı koşullarda çalışabildiğini, havada, suda ve karada görev yapabildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/putinden-yapay-zeka-tehditleri-yorumu-asla-hic-bir-seyden-korkmazdim-1107923470.html
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Çin’den insanüstü yeteneklere sahip 4 metrelik dev robot
Sputnik Türkiye
Çin’den insanüstü yeteneklere sahip 4 metrelik dev robot
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vi̇deo, çin, teknoloji, robot, yapay zeka
vi̇deo, çin, teknoloji, robot, yapay zeka

Çin’den insanüstü yeteneklere sahip 4 metrelik dev robot

16:59 19.08.2026
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Çin merkezli NeodraDynamics Co., Ltd. şirketi, insanüstü yeteneklere sahip 4 metrelik dev bir robot geliştirdi.
Şirketin kurucusu ve CEO’su Yang Tao, Sputnik’e verdiği röportajda robotun, insanlar için hayati tehlike oluşturabilecek yüksek sıcaklık, nükleer radyasyon gibi aşırı koşullarda çalışabildiğini, havada, suda ve karada görev yapabildiğini açıkladı.
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