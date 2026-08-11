https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/putinden-yapay-zeka-tehditleri-yorumu-asla-hic-bir-seyden-korkmazdim-1107923470.html

Putin'den yapay zeka tehditleri yorumu: Asla hiç bir şeyden korkmazdım

Putin'den yapay zeka tehditleri yorumu: Asla hiç bir şeyden korkmazdım

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Novosibirsk kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında genç bilim insanları, öğretmen ile öğrencilerle bir araya geldi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T16:22+0300

2026-08-11T16:22+0300

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vladimir putin

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Yapay zekanın oluşturduğu tehditler konusunu görüşen Rus lider, asla hiç bir şeyden korkmadığını söyledi. Görüşmeye katılan öğretmenlerden biri, yapay zekanın ana tehdidinin insanlara bazı şeyleri kendi başlarına yapmaktan vazgeçirmesi olduğuna dikkat çekti.

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Putin'den yapay zeka tehditleri yorumu: Asla hiç bir şeyden korkmazdım Sputnik Türkiye Putin'den yapay zeka tehditleri yorumu: Asla hiç bir şeyden korkmazdım 2026-08-11T16:22+0300 true PT0M10S

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Sputnik Türkiye

rusya, novosibirsk, vladimir putin, vi̇deo, yapay zeka, видео