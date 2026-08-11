https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/putinden-yapay-zeka-tehditleri-yorumu-asla-hic-bir-seyden-korkmazdim-1107923470.html
Putin'den yapay zeka tehditleri yorumu: Asla hiç bir şeyden korkmazdım
Putin'den yapay zeka tehditleri yorumu: Asla hiç bir şeyden korkmazdım
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Novosibirsk kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında genç bilim insanları, öğretmen ile öğrencilerle bir araya geldi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T16:22+0300
2026-08-11T16:22+0300
2026-08-11T16:22+0300
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vladimir putin
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Yapay zekanın oluşturduğu tehditler konusunu görüşen Rus lider, asla hiç bir şeyden korkmadığını söyledi. Görüşmeye katılan öğretmenlerden biri, yapay zekanın ana tehdidinin insanlara bazı şeyleri kendi başlarına yapmaktan vazgeçirmesi olduğuna dikkat çekti.
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Putin'den yapay zeka tehditleri yorumu: Asla hiç bir şeyden korkmazdım
Sputnik Türkiye
Putin'den yapay zeka tehditleri yorumu: Asla hiç bir şeyden korkmazdım
2026-08-11T16:22+0300
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rusya, novosibirsk, vladimir putin, vi̇deo, yapay zeka, видео
rusya, novosibirsk, vladimir putin, vi̇deo, yapay zeka, видео
Putin'den yapay zeka tehditleri yorumu: Asla hiç bir şeyden korkmazdım
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Novosibirsk kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında genç bilim insanları, öğretmen ile öğrencilerle bir araya geldi.
Yapay zekanın oluşturduğu tehditler konusunu görüşen Rus lider, asla hiç bir şeyden korkmadığını söyledi. Görüşmeye katılan öğretmenlerden biri, yapay zekanın ana tehdidinin insanlara bazı şeyleri kendi başlarına yapmaktan vazgeçirmesi olduğuna dikkat çekti.