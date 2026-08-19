https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/capinler-ve-sasunlu-suc-orgutlerine-yonelik-operasyonda-16-supheli-yakalandi-1108096466.html

'Çapinler' ve 'Sasunlu' suç örgütlerine operasyon: 16 şüpheli yakalandı

'Çapinler' ve 'Sasunlu' suç örgütlerine operasyon: 16 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "Çapinler" ve "Sasunlu" suç örgütlerine yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 25 zanlıdan 16'sı yakalandı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T12:02+0300

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Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, "Çapinler" ve "Sasunlu" olarak bilinen iki grubun, silahlı suç örgütü yapılanması içerisinde hareket ettikleri ve aralarındaki husumet nedeniyle çok sayıda silahlı olaya karıştıkları belirlendi.Grupların, aile bireyleri ve genç yaştaki kişilerle hareket ettikleri, 2024-2026 yıllarında birbirlerine yönelik kasten öldürme ve yaralama, mala zarar verme, tehdit ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi 30 ayrı adli olaya karıştıkları tespit edildi.Yapılan incelemelerde, iki grup içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen şüphelilerin çeşitli suçlardan toplam 617 adli kaydının bulunduğu belirlendi.Şüphelilerin, sosyal medya platformlarından birbirlerine ve bölge halkına yönelik tehdit, hakaret ve korku oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, silah görüntüleri ile iş yeri kurşunlamalarına ait video ve fotoğraflar paylaştıkları tespit edildi.Soruşturma kapsamında olaylarda aktif rol alan 25 şüpheliye yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda "Çapinler" grubundan 5, "Sasunlu" grubundan 11 olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde av tüfeği, ruhsatsız tabanca, tabanca gövdesi, 4 tabanca şarjörü, 19 fişek, 121 kartuş, 3 bıçak, 1 muşta ve 2,21 gram uyuşturucu ele geçirildi.Firari 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/kirmizi-bultenle-araniyordu-avcilarda-yakalandi-1108095354.html

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