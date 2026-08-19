https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/kirmizi-bultenle-araniyordu-avcilarda-yakalandi-1108095354.html

Kırmızı bültenle aranıyordu Avcılar'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu Avcılar'da yakalandı

Sputnik Türkiye

Fas makamları tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu ticareti şüphelisi, İstanbul Avcılar'da yakalandı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T11:03+0300

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İstanbul'da, Fas makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan kadın şüpheli yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma kapsamında, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik araştırma ve takip çalışması gerçekleştirdi.Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Fas yetkili makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan ülkeye iadesi amacıyla aranan Z.E'nin (36) Avcılar'da bulunduğu tespit edildi.Şüpheli, dün belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.Yapılan araştırmada Z.E'nin, farklı ülkelerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan kız kardeşi ve yakın arkadaşlarını kullanarak uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlendi.Z.E, yasal işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/mitten-sinir-otesinde-deas-operasyonu-kirmizi-bulten-ile-aranan-10-deasli-yakalanarak-turkiyeye-1105970509.html

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