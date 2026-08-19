https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/kirmizi-bultenle-araniyordu-avcilarda-yakalandi-1108095354.html
Kırmızı bültenle aranıyordu Avcılar'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu Avcılar'da yakalandı
Sputnik Türkiye
Fas makamları tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu ticareti şüphelisi, İstanbul Avcılar'da yakalandı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T11:03+0300
2026-08-19T11:03+0300
2026-08-19T11:04+0300
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İstanbul'da, Fas makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan kadın şüpheli yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma kapsamında, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik araştırma ve takip çalışması gerçekleştirdi.Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Fas yetkili makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan ülkeye iadesi amacıyla aranan Z.E'nin (36) Avcılar'da bulunduğu tespit edildi.Şüpheli, dün belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.Yapılan araştırmada Z.E'nin, farklı ülkelerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan kız kardeşi ve yakın arkadaşlarını kullanarak uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlendi.Z.E, yasal işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/mitten-sinir-otesinde-deas-operasyonu-kirmizi-bulten-ile-aranan-10-deasli-yakalanarak-turkiyeye-1105970509.html
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avcılar, kırmızı bülten, türkiye, fas, emniyet
avcılar, kırmızı bülten, türkiye, fas, emniyet
Kırmızı bültenle aranıyordu Avcılar'da yakalandı
11:03 19.08.2026 (güncellendi: 11:04 19.08.2026)
Fas makamları tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu ticareti şüphelisi, İstanbul Avcılar'da yakalandı.
İstanbul'da, Fas makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan kadın şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma kapsamında, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik araştırma ve takip çalışması gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Fas yetkili makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan ülkeye iadesi amacıyla aranan Z.E'nin (36) Avcılar'da bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli, dün belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yapılan araştırmada Z.E'nin, farklı ülkelerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan kız kardeşi ve yakın arkadaşlarını kullanarak uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlendi.
Z.E, yasal işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.