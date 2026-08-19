https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/belcika-kraliyet-ailesine-yeni-bir-prens-katildi-1108097785.html

Belçika Kraliyet Ailesi'ne yeni bir 'prens' katıldı

Belçika Kraliyet Ailesi'ne yeni bir 'prens' katıldı

Sputnik Türkiye

Belçika Kralı Philippe'in kardeşi Prens Laurent, evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen 26 yaşındaki Clement Vandenkerckhove'un babalığını resmi olarak... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T12:34+0300

2026-08-19T12:34+0300

2026-08-19T12:34+0300

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Belçika Kraliyet Ailesi'ne, Kral Philippe'in kardeşi Prens Laurent'ın 26 yaşındaki oğlu Clement Vandenkerckhove'un babalığını resmen tanımasıyla yeni bir aile üyesi katıldı.Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, 62 yaşındaki Prens Laurent, geçen yıl biyolojik oğlu olduğunu kamuoyuna açıkladığı Clement'ın babalığını resmi kayıtlarda tanıdı.'Belçika Prensi' unvanı için kraliyet kararnamesi gerekiyorClement'ın "Belçika Prensi" unvanını resmi olarak kullanabilmesi için Kral Philippe'in kraliyet kararnamesi imzalaması gerekiyor. Kral Philippe daha önce Clement'a prenslik unvanı verilmesi yönünde kararname imzalamaya hazır olduğunu açıklamıştı.Laurent'in diğer çocuklarıyla aynı şekilde babasının yasal mirasçısı konumuna gelen Clement'ın bu unvanı alması, onu Belçika tahtının veraset sırasına dahil etmeyecek.Tahtın veraset sırasına dahil olmayacakBelçika Anayasası, tahtın "meşru soydan gelenlere" geçmesini öngörüyor. Bu nedenle evlilik dışında dünyaya gelen Clement, babasının yasal mirasçısı olmasına rağmen Belçika tahtının veraset sırasına giremeyecek.Prens Laurent geçen yıl babalığını açıklamıştıBelçika Kraliyet Ailesi'nin renkli kişiliklerinden biri olarak tanınan Prens Laurent, 2025'te yaptığı açıklamayla uzun süredir kamuoyunda yer alan iddiaları doğrulamış ve Clement'ın biyolojik babası olduğunu duyurmuştu.Clement, Belçika'da "Wendy Van Wanten" adıyla tanınan şarkıcı ve televizyon yıldızı Iris Vandenkerckhove ile Prens Laurent'ın ilişkisinden dünyaya gelmişti.Prens Laurent'ın eşi Prenses Claire'den Louise, Nicolas ve Aymeric adlarında üç çocuğu bulunuyor.

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