https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/abdden-ucm-baskani-akane-ve-ust-duzey-yetkili-seyeye-yaptirim-1108089351.html

ABD’den UCM Başkanı Akane ve üst düzey yetkili Seye’ye yaptırım

ABD’den UCM Başkanı Akane ve üst düzey yetkili Seye’ye yaptırım

Sputnik Türkiye

ABD yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile UCM’nin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye’yi yaptırım listesine... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T00:18+0300

2026-08-19T00:18+0300

2026-08-19T00:18+0300

dünya

abd

donald trump

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

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ABD Dışişleri Bakanlığı, UCM Başkanı Tomoko Akane ve Senegal asıllı üst düzey yetkili Abdoulaye Seye hakkında yaptırım uygulanacağını açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trump yönetiminin UCM’yi “yetkisini kötüye kullanan, görev sınırlarını aşan, yozlaşmış ve ölümcül derecede siyasallaşmış bir uluslarüstü mahkeme” olarak değerlendirdiği belirtildi.Açıklamada, Akane ve Seye’nin, UCM’nin yargı yetkisini kabul etmeyen ülkelerdeki yetkililere yönelik soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama girişimlerine doğrudan dahil oldukları ileri sürüldü:ABD’den diğer ülkelere UCM çağrısıABD Dışişleri Bakanlığı, diğer ülkeleri de Washington’ın UCM’ye yönelik tutumuna katılmaya çağırdı.Açıklamada, UCM’nin ABD vatandaşlarını ve mahkemenin tarafı olmayan diğer ülkelerin vatandaşlarını hedef alma kapasitesinin sona ermesi gerektiği ifade edildi.Trump yönetiminin, gerektiğinde UCM’yi “Amerikan egemenliğini tehdit edemez hale gelene kadar sistematik olarak ortadan kaldırmak” amacıyla ek adımlar atmaya hazır olduğu belirtildi.Trump, müttefiklerine UCM’den çekilme çağrısı yapmıştıUCM, 21 Kasım 2024’te Gazze’de işlendiği belirtilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.ABD Başkanı Donald Trump, başta Netanyahu olmak üzere Gazze’deki savaş ve soykırım iddialarıyla bağlantılı İsrailli yetkililer hakkında alınan tutuklama kararları nedeniyle UCM’yi birçok kez eleştirmişti.Trump ayrıca ABD’nin müttefiklerine UCM’den çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.ABD, UCM’nin temelini oluşturan Roma Statüsü’ne taraf ülkeler arasında yer almıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/arakci-birkac-ay-sonra-yeniden-tekrarlanacak-yalnizca-ateskesle-sona-eren-12-gunluk-bir-savasa-1108087202.html

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abd, donald trump, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)