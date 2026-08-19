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ABD’den UCM Başkanı Akane ve üst düzey yetkili Seye’ye yaptırım
ABD’den UCM Başkanı Akane ve üst düzey yetkili Seye’ye yaptırım
Sputnik Türkiye
ABD yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile UCM’nin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye’yi yaptırım listesine... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T00:18+0300
2026-08-19T00:18+0300
2026-08-19T00:18+0300
dünya
abd
donald trump
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
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ABD Dışişleri Bakanlığı, UCM Başkanı Tomoko Akane ve Senegal asıllı üst düzey yetkili Abdoulaye Seye hakkında yaptırım uygulanacağını açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trump yönetiminin UCM’yi “yetkisini kötüye kullanan, görev sınırlarını aşan, yozlaşmış ve ölümcül derecede siyasallaşmış bir uluslarüstü mahkeme” olarak değerlendirdiği belirtildi.Açıklamada, Akane ve Seye’nin, UCM’nin yargı yetkisini kabul etmeyen ülkelerdeki yetkililere yönelik soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama girişimlerine doğrudan dahil oldukları ileri sürüldü:ABD’den diğer ülkelere UCM çağrısıABD Dışişleri Bakanlığı, diğer ülkeleri de Washington’ın UCM’ye yönelik tutumuna katılmaya çağırdı.Açıklamada, UCM’nin ABD vatandaşlarını ve mahkemenin tarafı olmayan diğer ülkelerin vatandaşlarını hedef alma kapasitesinin sona ermesi gerektiği ifade edildi.Trump yönetiminin, gerektiğinde UCM’yi “Amerikan egemenliğini tehdit edemez hale gelene kadar sistematik olarak ortadan kaldırmak” amacıyla ek adımlar atmaya hazır olduğu belirtildi.Trump, müttefiklerine UCM’den çekilme çağrısı yapmıştıUCM, 21 Kasım 2024’te Gazze’de işlendiği belirtilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.ABD Başkanı Donald Trump, başta Netanyahu olmak üzere Gazze’deki savaş ve soykırım iddialarıyla bağlantılı İsrailli yetkililer hakkında alınan tutuklama kararları nedeniyle UCM’yi birçok kez eleştirmişti.Trump ayrıca ABD’nin müttefiklerine UCM’den çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.ABD, UCM’nin temelini oluşturan Roma Statüsü’ne taraf ülkeler arasında yer almıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/arakci-birkac-ay-sonra-yeniden-tekrarlanacak-yalnizca-ateskesle-sona-eren-12-gunluk-bir-savasa-1108087202.html
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abd, donald trump, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
abd, donald trump, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
ABD’den UCM Başkanı Akane ve üst düzey yetkili Seye’ye yaptırım
ABD yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile UCM’nin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye’yi yaptırım listesine aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, UCM Başkanı Tomoko Akane ve Senegal asıllı üst düzey yetkili Abdoulaye Seye hakkında yaptırım uygulanacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trump yönetiminin UCM’yi “yetkisini kötüye kullanan, görev sınırlarını aşan, yozlaşmış ve ölümcül derecede siyasallaşmış bir uluslarüstü mahkeme” olarak değerlendirdiği belirtildi.
Açıklamada, Akane ve Seye’nin, UCM’nin yargı yetkisini kabul etmeyen ülkelerdeki yetkililere yönelik soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama girişimlerine doğrudan dahil oldukları ileri sürüldü:
Bu kişiler, UCM'nin yargı yetkisine rıza göstermemiş ülkelerde yetkilileri soruşturmak, tutuklamak, gözaltına almak veya yargılamak girişimlerine doğrudan katılmışlardır
ABD’den diğer ülkelere UCM çağrısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, diğer ülkeleri de Washington’ın UCM’ye yönelik tutumuna katılmaya çağırdı.
Açıklamada, UCM’nin ABD vatandaşlarını ve mahkemenin tarafı olmayan diğer ülkelerin vatandaşlarını hedef alma kapasitesinin sona ermesi gerektiği ifade edildi.
Trump yönetiminin, gerektiğinde UCM’yi “Amerikan egemenliğini tehdit edemez hale gelene kadar sistematik olarak ortadan kaldırmak” amacıyla ek adımlar atmaya hazır olduğu belirtildi.
Trump, müttefiklerine UCM’den çekilme çağrısı yapmıştı
UCM, 21 Kasım 2024’te Gazze’de işlendiği belirtilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, başta Netanyahu olmak üzere Gazze’deki savaş ve soykırım iddialarıyla bağlantılı İsrailli yetkililer hakkında alınan tutuklama kararları nedeniyle UCM’yi birçok kez eleştirmişti.
Trump ayrıca ABD’nin müttefiklerine UCM’den çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.
ABD, UCM’nin temelini oluşturan Roma Statüsü’ne taraf ülkeler arasında yer almıyor.