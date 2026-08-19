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Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik soruşturma: 20 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik soruşturma: 20 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara'da eğlence mekanlarında insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 20... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren Şımarık, Bişkek, Söğütdalı, Art Cafe/Bar ve Sindoma isimli eğlence mekanlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin, ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntılar, ailevi sorunlar ve benzeri nedenlerle çalışmak ve daha iyi bir yaşam kurmak amacıyla vize alarak yasal yollarla Türkiye'ye gelen, yasal kalış hakkı devam eden veya sona ermiş bulunan ya da ikamet izniyle ülkede bulunan yabancı uyruklu kadınları, öncelikle normal işlerde çalıştırma vaadiyle kandırarak işe aldıkları tespit edildi.Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yeni-parti-milletvekili-cemal-enginyurtun-oglu-alpturk-enginyurt-gozaltina-alindi-1108088919.html
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cumhuriyet başsavcılığı, ankara, çankaya, türkiye
Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik soruşturma: 20 şüpheli gözaltına alındı
01:07 19.08.2026 (güncellendi: 01:09 19.08.2026)
Ankara'da eğlence mekanlarında insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren Şımarık, Bişkek, Söğütdalı, Art Cafe/Bar ve Sindoma isimli eğlence mekanlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntılar, ailevi sorunlar ve benzeri nedenlerle çalışmak ve daha iyi bir yaşam kurmak amacıyla vize alarak yasal yollarla Türkiye'ye gelen, yasal kalış hakkı devam eden veya sona ermiş bulunan ya da ikamet izniyle ülkede bulunan yabancı uyruklu kadınları, öncelikle normal işlerde çalıştırma vaadiyle kandırarak işe aldıkları tespit edildi.
Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Sonrasında ise kadınların içinde bulundukları zor durumdan ve acziyetlerinden faydalanarak müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorladıkları, bir kısmının ülkemizde kaçak durumda olduğunu bilmelerine rağmen bu kişileri çalıştırdıkları, kolluk operasyonları sırasında kaçmalarına veya saklanmalarına yardımcı oldukları ve kendileri tarafından temin edilen adreslerde barınmalarını sağladıkları, bazı kadınları ise fuhuş amacıyla ev ve otellere gönderdikleri ve bu suretle haksız kazanç elde ettikleri yönünde tespitlere ulaşılmıştır.
Bu kapsamda şüpheliler, Türk Ceza Kanunu’nun 80. maddesinde düzenlenen insan ticareti, 79. maddesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı ve 227. maddesinde düzenlenen fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarından 18.08.2026 tarihinde 20 kişi gözaltına alınmış, ilgili iş yerlerinde arama, el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Firari şüphelilere yönelik çalışmalar devam etmektedir.