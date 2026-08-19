Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik soruşturma: 20 şüpheli gözaltına alındı

Sonrasında ise kadınların içinde bulundukları zor durumdan ve acziyetlerinden faydalanarak müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorladıkları, bir kısmının ülkemizde kaçak durumda olduğunu bilmelerine rağmen bu kişileri çalıştırdıkları, kolluk operasyonları sırasında kaçmalarına veya saklanmalarına yardımcı oldukları ve kendileri tarafından temin edilen adreslerde barınmalarını sağladıkları, bazı kadınları ise fuhuş amacıyla ev ve otellere gönderdikleri ve bu suretle haksız kazanç elde ettikleri yönünde tespitlere ulaşılmıştır.

Bu kapsamda şüpheliler, Türk Ceza Kanunu’nun 80. maddesinde düzenlenen insan ticareti, 79. maddesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı ve 227. maddesinde düzenlenen fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarından 18.08.2026 tarihinde 20 kişi gözaltına alınmış, ilgili iş yerlerinde arama, el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Firari şüphelilere yönelik çalışmalar devam etmektedir.