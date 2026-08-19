https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/alparslan-kuytul-suc-orgutu-ile-ilgili-iddialar-ortaya-cikti-furkani-akla-senetleri-imzala-1108099444.html

Alparslan Kuytul suç örgütü ile ilgili iddialar ortaya çıktı: 'Furkan'ı akla, senetleri imzala'

Alparslan Kuytul suç örgütü ile ilgili iddialar ortaya çıktı: 'Furkan'ı akla, senetleri imzala'

Sputnik Türkiye

Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri ortaya çıktı. Sarısaçlı, kaçırılıp günlerle alıkonulduğunu, darp ve... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T14:11+0300

2026-08-19T14:11+0300

2026-08-19T14:11+0300

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alparslan kuytul

koray sarısaçlı

furkan vakfı

adana adliyesi

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada iş insanı Koray Sarısaçlı'nın farklı tarihlerde verdiği ifadeler ortaya çıktı. Sarısaçlı, kaçırılıp günlerce alıkonulduğunu, elektroşok ve darpla yaklaşık 30 senet doldurup toplam 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını, ailesiyle tehdit edildiğini, Furkan yapılanmasını aklayan videolar çekmeye ve canlı yayına çıkmaya mecbur bırakıldığını anlattı. Sarısaçlı ayrıca Alparslan Kuytul'un talimatıyla hastane, villa ve deniz evi üzerinde tasarruf yetkisi içeren genel vekalet vermesinin istendiğini, serbest bırakıldıktan sonra dahi dergi ofisine gidip gelerek yapılanmayla birlikte olduğu görüntüsünü vermeye zorlandığını iddia etti. İfadelerde en dikkat çekici ayrıntı ise Sarısaçlı’nın birçok kritik aşamada kendisine verilen emirlerin Alparslan Kuytul’dan geldiğini beyan etmesi ve bu emirleri aktarırken çevresindeki kişilerin “Hocamız” ve “Hoca Efendi’nin talimatı” ifadelerini kullandıklarını anlatması oldu.Elektroşokla işkence iddiasıSarısaçlı ilk ifadesinde, 2021 yılının eylül ayında işyerinden çıktıktan sonra maskeli kişiler tarafından zorla bir araca bindirildiğini anlattı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurulduğunu, kafasının arkasından ve bileğinden elektrik verildiğini, elleri ve ayakları bağlanarak gözlerinin kapatıldığını söyledi.İnşaat halindeki bir yapının banyosuna benzeyen, zemini toprak bir bölümünde tutulduğunu ileri süren Sarısaçlı, daha sonra başka bir eve götürüldüğünü; tutulduğu iki yerde de şiddete uğradığını ifade etti. İlk aşamada saldırganların kimliğini tespit edemediğini belirten Sarısaçlı, daha sonraki ifadelerinde bazı kişileri seslerinden veya olay öncesindeki takip iddialarından hareketle teşhis ettiğini belirtti. 9 Kasım 2021 tarihli ifadesinde anlatımını genişleten Sarısaçlı, kaçırıldığı sırada Yusuf Tapan’ı gördüğünü, Haydar isimli kişinin de kendisinin araca bindirilmesine yardım ettiğini ileri sürdü. Araçta dövüldüğünü ve elektroşoka maruz kaldığını yineledi.6-7 milyonluk 30'a yakın senet imzalatıldığı iddiasıSarısaçlı alıkonulduğu dönemde 6-7 milyonluk dolarlık senet imzalatıldığını anlattığı ifadesinde tiraz ettiğinde darp edildiğini ve ailesinin zarar göreceği yönünde tehdit edildiğini belirtti.Sarısaçlı'nın sonraki ifadelerine kendisini kaçıranların serbest bırakılmadan hemen önce kamuoyuna ne söyleyeceğine kadar müdahale ettiklerini beyan etti. 29 Kasım tarihli ek ifadesinde Sarısaçlı, kendisine “Hocamız Alparslan Kuytul’dan talimat geldi” denildiğini; serbest kaldıktan sonra yapacağı açıklamada olayın Furkan gönüllüleriyle ilgisinin bulunmadığını ve Furkan Vakfı'nın “bu tür işlerle hiçbir ilgisinin olamayacağını” söylemesinin istendiğini anlattı. Bu talimata uymaması halinde annesi, kız kardeşi ve çocuklarının zarar göreceği yönünde tehdit edildiğini beyan etti.Örgütü temize çıkaran videolar çektirildiSarısaçlı, serbest bırakıldıktan sonra Furkan Vakfı üyesi olduğunu söylediği resmi nikahlı eşi Rumeysa Şenay Sarısaçlı’nın evine gittiğini, burada kendisine Alparslan Kuytul tarafından gönderildiği söylenen bir metin verildiğini belirtti. İddiaya göre hazırlanan açıklama telefonla kayda alındı. Video birilerine gönderildi ancak karşı taraftan “uygun olmadığı” yanıtı gelince çekim tekrarlandı. Sarısaçlı, aynı metni 3-4 kez yeniden okumak zorunda bırakıldığını ifade etti.Çekimler sürerken İzzet Daş’ın eve geldiğini belirten Sarısaçlı, Daş’ın kendisine “Hoca Efendi’nin talimatı gereği bu akşam ifade vermeye gitmeyeceksin, yarın sabah savcılığa gideceksin” dediğini belirtti. Sarısaçlı, 21 Eylül sabahı Adana Adliyesi'ne götürüldüğünü, burada vakıfla bağlantılı olduğunu söylediği avukatlarla görüştürüldüğünü anlattı. Adliyenin otoparkındaki araçta kendisine videoda ve Cumhuriyet savcısının karşısında neler söylemesi gerektiğinin anlatıldığını öne sürdü. Kendi özel avukatının yanına geldiğini ancak onunla görüşmemesi yönünde önceden talimat aldığı için bunu kabul etmediğini belirten Sarısaçlı, ilk savcılık ifadesini bu baskı ortamında verdiğini söyledi. 9 Kasım 2021’de yeniden savcılığa giden Sarısaçlı, 21 Eylül tarihli ilk ifadesinin gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirterek, “Bu ifademi baskı altında verdim” beyanında bulundu. Savcılık ifadesinden çıktıktan sonra adliye önünde İzzet Daş tarafından ikinci bir video kaydının alındığını belirten Sarısaçlı, bu kez savcılığa verdiği ifadeye ilişkin sorular yöneltildiğini söyledi.Ardından yaralanmaları nedeniyle hastaneye sevk edildiğini, bu süreçte de İzzet Daş’ın sürekli yanında bulunduğunu ifade etti.Evinden alınarak zorla canlı yayına çıkarıldım iddiasıSarısaçlı, evinden alınarak Furkan Nesli Dergisi'nin bulunduğu binaya götürüldüğünü ve İzzet Daş moderatörlüğünde yapılanmaya ait olduğunu söylediği bir YouTube kanalında canlı yayına çıkarıldığını anlattı. Sarısaçlı, canlı yayında da Alparslan Kuytul tarafından verildiğini ileri sürdüğü talimatlar doğrultusunda, kaçırılma olayının vakıf ve tutuklanan vakıf üyeleriyle ilgisinin bulunmadığını söylemek zorunda kaldığını belirtti.Sarısaçlı, alıkonulduğu dönemde kendisine serbest bırakıldıktan sonra Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve “ne söylerse harfiyen yerine getireceği” yönünde talimat verildiğini de anlattı.Hastane, villa ve evi için genel vekaletSarısaçlı'nın ifadesine göre Alparslan Kuytul kendisinden, sahip olduğu Özel Korupark Hastanesi, Kabasakal'daki villa ve Yumurtalık ilçesindeki deniz evi üzerinde her türlü satış ve tasarruf işleminin yapılmasına imkân verecek genel bir vekaletname düzenlemesini istedi. Sarısaçlı, Kuytul'un kendisine “Sen notere git, ben sana birini göndereceğim” dediğini; 5. Noter'e gittiğinde daha önceden tanımadığı Rıdvan Biçen'in geldiğini ve kendisini Alparslan Kuytul'un gönderdiğini söylediğini belirtti.Malvarlıklarının resmi maliki olan Asuman Sarısaçlı'nın bunun üzerine Biçen'e genel vekalet verdiğini söyleyen Sarısaçlı, daha sonra taşınmazların üçüncü kişilere satışını engellemek amacıyla bu vekaletnamenin azledildiğini ifade etti.29 Nisan 2022 tarihli ifadesinde de Rıdvan Biçen'i önceden tanımadığını yineleyen Sarısaçlı, “Rıdvan Biçen'i Alpaslan Kuytul'un yönlendirmesiyle notere gittiğimde görmüştüm” şeklinde beyanda bulundu.Ailemle tehdit ettilerSarısaçlı ifadesinde ailesiyle tahdit edildiğini öne sürerken, istenilen şekilde ifade vermemesi durumunda süren başka bir davasında ceza almasını sağlayacakları yönünde tehditler aldığını da ifade etti. Sarısaçlı, olayın Furkan Vakfı'yla ilgisinin olmadığını söylemesinin, şirket hisseleri ve taşınmazlarla ilgili vekalet vermesinin şart koşulduğunu öne sürdü. İfadelerdeki emir komuta mekanizması dikkat çektiKoray Sarısaçlı’nın altı ayrı ifade dosyasına yayılan anlatımlarında “Hocamız”, “Hoca Efendi’nin talimatı”, “vakıf gönüllüleri”, “dergi ofisi”, “sohbetler” ve “talimata uyma” gibi ifadeler de dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/furkan-vakfi-baskani-alparslan-kuytul-ve-esi-gozaltina-alindi-evinde-arama-yapiliyor-1108090912.html

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alparslan kuytul, koray sarısaçlı, furkan vakfı, adana adliyesi