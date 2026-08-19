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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/akin-gurlekten-kuytulcular-aciklamasi-sorusturma-dini-grubu-degil-suc-eylemlerini-konu-almakta-1108092468.html
Akın Gürlek'ten 'Kuytulcular' açıklaması: 'Soruşturma dini grubu değil suç eylemlerini konu almakta'
Akın Gürlek'ten 'Kuytulcular' açıklaması: 'Soruşturma dini grubu değil suç eylemlerini konu almakta'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Kuytulcular' operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik olarak Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, "suç örgütü kurma" ve çeşitli suçlardan yürütülen soruşturmada 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
türki̇ye
adana
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akın gürlek, alparslan kuytul, adana, mali, vergi usul kanunu
akın gürlek, alparslan kuytul, adana, mali, vergi usul kanunu

Akın Gürlek'ten 'Kuytulcular' açıklaması: 'Soruşturma dini grubu değil suç eylemlerini konu almakta'

09:32 19.08.2026 (güncellendi: 09:35 19.08.2026)
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© AA / Arda Küçükkaya
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Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Kuytulcular' operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik olarak Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, "suç örgütü kurma" ve çeşitli suçlardan yürütülen soruşturmada 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelemizi hukuk içinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzle koordineli yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirler mercek altına alınmıştır. Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır. Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza; Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze, Siber Güvenlik Başkanlığımıza ve görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
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