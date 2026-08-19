https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/abdulkadir-selvi-ekim-ayinda-mitin-mgkya-sunacagi-raporla-birlikte-turkiyeye-donusler-baslayacak-1108093209.html
Abdulkadir Selvi: Ekim ayında MİT’in MGK’ya sunacağı raporla birlikte Türkiye’ye dönüşler başlayacak
Abdulkadir Selvi: Ekim ayında MİT’in MGK’ya sunacağı raporla birlikte Türkiye’ye dönüşler başlayacak
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Abdulkadir Selvi, Terörsüz Türkiye yasasının yürürlüğe girdiğini hatırlattı ve "Ekim ayında MİT’in MGK’ya sunacağı raporla birlikte Türkiye’ye dönüşler... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T10:36+0300
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türki̇ye
abdulkadir selvi
terörsüz türkiye
mgk
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi ve süreçte bundan sonra hangi adımların atılacağına dair öngörülerini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bahceliden-terorsuz-turkiye-icin-kritik-yol-haritasi-gelecek-turk-asirlarinin-mujdesidir-1108066986.html
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abdulkadir selvi, terörsüz türkiye, mgk
abdulkadir selvi, terörsüz türkiye, mgk
Abdulkadir Selvi: Ekim ayında MİT’in MGK’ya sunacağı raporla birlikte Türkiye’ye dönüşler başlayacak
Abdulkadir Selvi, Terörsüz Türkiye yasasının yürürlüğe girdiğini hatırlattı ve "Ekim ayında MİT’in MGK’ya sunacağı raporla birlikte Türkiye’ye dönüşler başlayacak" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi ve süreçte bundan sonra hangi adımların atılacağına dair öngörülerini paylaştı.
"Terörsüz Türkiye yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Terörsüz Türkiye açısından önemli bir eşik aşılmış oldu. Bundan sonra süreç sahada hem de masada ilerleyecek. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında, “Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu” ilk toplantısını yapacak. Bu toplantı önemli. Çünkü alt komisyonlar oluşturulacak. Cezaevindekiler, Kuzey Irak ve Suriye’de silah bırakanlar ve yurtdışındakiler için ayrı ayrı çalışmaların yapılması gerekiyor. Cezaevindekilerin yüzde 80’inin infazlarının 1-2 yıl içinde tamamlanacak durumda olduğu tespit edildi. Sahadaki en önemli gelişme ise Kuzey Irak’ta ve Suriye’deki örgüt mensuplarının silah bırakıp sessiz sedasız bir şekilde Türkiye’ye gelişleri olacak. Biz Ankara’nın siyasi tartışmalarıyla uğraşırken, birileri sınırlarımızın ötesinde bu çalışmaları belli bir noktaya getirmişler. Sahayı hazırlamışlar. Büyük ihtimalle ekim ayında MİT’in MGK’ya sunacağı raporla birlikte Türkiye’ye dönüşler başlayacak."