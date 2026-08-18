https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bahceliden-terorsuz-turkiye-icin-kritik-yol-haritasi-gelecek-turk-asirlarinin-mujdesidir-1108066986.html

Bahçeli’den 'Terörsüz Türkiye' için kritik yol haritası: Gelecek Türk asırlarının müjdesidir

Bahçeli’den 'Terörsüz Türkiye' için kritik yol haritası: Gelecek Türk asırlarının müjdesidir

Sputnik Türkiye

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinde gelinen kritik aşamayı değerlendirdi. Bölgesel istikrarın ve kalıcı barışın illegal silahlı yapıların... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T07:05+0300

2026-08-18T07:05+0300

2026-08-18T08:00+0300

devlet bahçeli

mhp

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türki̇ye

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne verdiği özel röportajda gündeme dair stratejik açıklamalarda bulunarak "Terörsüz Türkiye" sürecinde ulaşılan son durumu kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.Bahçeli, inşa edilmek istenen Türk barışının yalnızca sınırları değil; başta Suriye, Irak ve Lübnan olmak üzere tüm bölge ülkelerini kapsayan güçlü merkezi otorite, milli birlik, toprak bütünlüğü ve demokratik hukuk devleti zeminini amaçladığının altını çizdi.'İllegal silahlı yapılar mutlaka ortadan kaldırılmalı'Bölgesel huzurun ve demokratik yapının tesis edilebilmesi için öncelikli şartları sıralayan MHP Lideri, silahlı terör unsurlarına karşı tavizsiz bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.Bahçeli, konuya ilişkin kararlılığını şu sözlerle ifade etti:Terörün, şiddetin ve vandalizmin hüküm sürdüğü bir coğrafyada demokratik kültürün kök salamayacağına işaret eden Bahçeli, bu tür yıkıcı faaliyetlerin doğrudan devlet kurumsallığını zayıflatacağına özellikle dikkati çekti.Yalnızca dağdaki unsurlar değil, şiddet bütünüyle bitecekDevlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye vizyonunun kapsamına da açıklık getirdi. Bu sürecin yalnızca dağdaki terörist unsurlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Bahçeli; toplum düzenini ve istikrarı tehdit eden tüm radikalleşmiş ve marjinalleşmiş yapıların tasfiyesini ve şiddetin bütünüyle sonlandırılmasını hedeflediklerini aktardı."Gelecek Türk asırlarının müjdesi ve i̇stikrarın anahtarı"Sürecin hem Türkiye hem de Orta Doğu coğrafyası için taşıdığı tarihi öneme değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, değerlendirmesini şu çarpıcı ifadelerle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/trump-yonetimi-ultra-zenginlerden-olusuyor-onceki-baskanlari-geride-birakmasinin-anlami-ne-1108066287.html

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