https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/arakci-birkac-ay-sonra-yeniden-tekrarlanacak-yalnizca-ateskesle-sona-eren-12-gunluk-bir-savasa-1108087202.html

Arakçi: Birkaç ay sonra yeniden tekrarlanacak, yalnızca ateşkesle sona eren 12 günlük bir savaşa ihtiyacımız yok

Arakçi: Birkaç ay sonra yeniden tekrarlanacak, yalnızca ateşkesle sona eren 12 günlük bir savaşa ihtiyacımız yok

Sputnik Türkiye

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin ekonomik ve askeri baskıyı artırarak Tahran’dan önceki anlaşmalarda yer almayan tavizler koparabileceği... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T21:52+0300

2026-08-18T21:52+0300

2026-08-18T21:52+0300

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muhammed bakır kalibaf

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetiminin, ekonomik ve askeri baskıyı artırarak İran’dan daha önce anlaşmaya dahil olmayan tavizler koparabileceği hesabının sonuçsuz kalacağını ifade etti.Kalibaf, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin 'deniz ablukası' ve 'yeni yaptırımlarla' İran'ı ekonomik yönden sıkıştırma girişimine değindi.Washington’ın hesabının yanlış olduğunu savunan Kalibaf, "Amerikalılar, İran'ı daha fazla sıkıştırarak, anlaşmanın parçası olmayan tavizler elde edeceklerini düşünüyor." ifadelerini kullandı.İran’a karşı 'tarihte görülmemiş' ekonomik önlemler uygulanacağını söyleyen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e işaret ederek ABD Başkanı Donald Trump'a hitap eden Kalibaf, "Bessent ve Hegseth, boylarını aşan bir işe girişiyor. Palyaço tayfasının şapkadan tavşan çıkarmasını ve senin yarattığın karmaşayı temizlemesini beklemeyi bırak." değerlendirmesinde bulundu.Ateşkes istemiyoruzİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile geçici bir ateşkese ihtiyacı olmadığını, çatışmanın tamamen sona ermesini istediğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/katar-hurmuz-bogazinin-acilmasi-abd-iran-muzakerelerinin-yeniden-baslamasini-saglayacak-1108083069.html

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abd, abbas arakçi, muhammed bakır kalibaf, scott bessent, i̇ran, abd, tahran