https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yolcu-otobusu-tir-ile-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1108071008.html

Yolcu otobüsü tır ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü tır ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Muğla'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T10:41+0300

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türki̇ye

söke

muğla

i̇stanbul

otobüs kazası

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İstanbul'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü Söke-Milas kara yolunda aynı yönde ilerleyen demir yüklü tırla çarpıştı. Kazada iki yolcu hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Yaralıların 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Aynı yönde giden tırla çarpıştıHamit T'nin kullandığı İstanbul-Bodrum seferini yapan Villa Seyahat firmasına ait 34 MAA 824 plakalı yolcu otobüsü, Söke-Milas kara yolunda aynı yönde ilerleyen İlter D. yönetimindeki 48 YL 810 plakalı demir yüklü tırla çarpıştı.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüste yolcu olarak bulunan 2 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan 18 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Milas Kaymakamı Vural Karagül de bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/ak-parti-grup-baskanvekili-leyla-sahin-usta-trafik-kazasi-gecirdi-1108060852.html

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