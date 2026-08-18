https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yeni-parti-milletvekili-cemal-enginyurtun-oglu-ifadeye-cagirildi-1108082269.html

Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu ifadeye çağırıldı

Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu ifadeye çağırıldı

Sputnik Türkiye

Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt savcılık tarafından ifadeye çağırıldı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T15:54+0300

2026-08-18T15:54+0300

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Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge'nin "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından ifadeye çağırıldı. Halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Enginyurt ve Erge'nin "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında ifadeleri alınacak.

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