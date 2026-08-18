https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yeni-parti-milletvekili-cemal-enginyurtun-oglu-ifadeye-cagirildi-1108082269.html
Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu ifadeye çağırıldı
Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu ifadeye çağırıldı
Sputnik Türkiye
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt savcılık tarafından ifadeye çağırıldı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T15:54+0300
2026-08-18T15:54+0300
2026-08-18T16:02+0300
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Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge'nin "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından ifadeye çağırıldı. Halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Enginyurt ve Erge'nin "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında ifadeleri alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/muhittin-bocekten-ek-ifade-imamoglunun-15-milyon-euro-istedigini-one-surdu-1108081689.html
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cemal enginyurt, yeni parti
cemal enginyurt, yeni parti
Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu ifadeye çağırıldı
15:54 18.08.2026 (güncellendi: 16:02 18.08.2026)
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt savcılık tarafından ifadeye çağırıldı.
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge'nin "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından ifadeye çağırıldı.
Halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Enginyurt ve Erge'nin "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında ifadeleri alınacak.