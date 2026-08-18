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Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu ifadeye çağırıldı
Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu ifadeye çağırıldı
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Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt savcılık tarafından ifadeye çağırıldı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge'nin "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından ifadeye çağırıldı. Halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Enginyurt ve Erge'nin "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında ifadeleri alınacak.
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cemal enginyurt, yeni parti
cemal enginyurt, yeni parti

Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu ifadeye çağırıldı

15:54 18.08.2026 (güncellendi: 16:02 18.08.2026)
© AACemal Enginyurt
Cemal Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© AA
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Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt savcılık tarafından ifadeye çağırıldı.
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge'nin "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından ifadeye çağırıldı.

Halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Enginyurt ve Erge'nin "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında ifadeleri alınacak.
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