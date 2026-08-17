https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/kongoda-ebola-bilancosu-agirlasiyor-ulke-tarihinin-en-olumcul-salgini-1108054813.html

Kongo'da Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Ülke tarihinin en ölümcül salgını

Kongo'da Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Ülke tarihinin en ölümcül salgını

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında can kaybı 2 bin 325'e yükselerek ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. BM, salgının kayıtlardaki en... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T14:52+0300

2026-08-17T14:52+0300

2026-08-17T14:52+0300

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgını ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını haline geldi. Hükümet verilerine göre 4 bin 945 doğrulanmış vakadan 2 bin 325'i hayatını kaybetti.Son rakamlarla birlikte mevcut salgındaki can kaybı, 2018-2020 yıllarındaki salgında kaydedilen 2 bin 299 ölümü geride bıraktı.Birleşmiş Milletler, mevcut salgının 'kayıtlardaki en hızlı büyüyen' Ebola salgını olduğunu ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde her 30 dakikada bir kişinin hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.Mevcut salgın, can kaybı açısından artık yalnızca 2014-2016 yıllarında Batı Afrika'da yaşanan Ebola salgınının gerisinde bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre Gine, Liberya ve Sierra Leone'yi etkileyen o salgında 28 bin 616 vaka ve 11 bin 310 ölüm kaydedildi.Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen mevcut salgın ülkenin 17'nci Ebola salgını. Salgının muhtemelen ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde başladığı ve buradan beş eyalete daha yayıldığı belirtildi.Doğrulanan vakaların yaklaşık yarısı hayatını kaybediyorMevcut salgına Ebola virüsünün Bundibugyo türü neden oluyor. Bu türe karşı onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor.Hükümet verileri, doğrulanmış vakalar arasındaki ölüm oranının haziran başındaki yaklaşık yüzde 20 seviyesinden yüzde 46'ya yükseldiğini gösterdi. Bu oran, doğrulanan neredeyse her iki vakadan birinin ölümle sonuçlandığı anlamına geliyor.Uzmanlara göre bu yükseliş, virüsün daha ölümcül hale geldiğini göstermiyor. Artışın salgının izlenmesi, vakaların tespit edilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimdeki eksikliklerle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.Ebola, enfekte kişilerin vücut sıvıları yoluyla bulaşıyor. Hastalık ateş, kusma ve ishale, ağır vakalarda ise iç ve dış kanamalara neden olabiliyor.Ebola nedeniyle son 50 yılda Afrika'da 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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afrika, kongo, batı afrika, liberya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ebola, salgın