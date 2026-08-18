https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yargitaydan-ev-sahiplerini-ilgilendiren-karar-pesin-kirada-yeni-donem-1108075136.html

Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar: Peşin kirada yeni dönem

Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar: Peşin kirada yeni dönem

Sputnik Türkiye

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira bedeli peşin ödenen bir evin satılması halinde, satış tarihinden sonraki döneme karşılık gelen kira bedelinin yeni ev sahibine... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T12:37+0300

2026-08-18T12:37+0300

2026-08-18T12:37+0300

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yargıtay

altın

adalet bakanlığı

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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracılar ile eski ve yeni ev sahiplerini ilgilendiren bir karara imza attı. Daire, kira bedelinin peşin ödendiği bir evin satılması durumunda, satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelinin yeni ev sahibine verilmesi gerektiğini belirtti.Resmi Gazete’de yer alan kararda, Ankara’da yaşanan uyuşmazlıkta yerel mahkemenin davanın reddine ilişkin hükmü kanun yararına bozuldu.Evi 18 Aralık’ta satın aldıKarara konu olayda Y.Ö, B.K. adına kayıtlı evi 18 Aralık 2023’te satın aldı. Y.Ö, satın aldığı evde yaşayan kiracıdan 15 Aralık itibarıyla geçerli olan kira bedelini talep etti.Kiracı ise söz konusu kira bedelini evin önceki sahibi B.K’ye ödediğini bildirdi.Bunun üzerine yeni ev sahibi Y.Ö, kira bedelini B.K’den talep etti. Talebinin reddedilmesinin ardından Y.Ö. dava açtı.Yerel mahkeme davayı reddettiDavaya bakan Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, evin satışı sırasında kira bedelini alma hakkının B.K’de olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.Adalet Bakanlığı ise yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozma isteminde bulundu.Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkemenin kararını bozdu.Satış tarihinden itibaren yeni ev sahibi sözleşmenin tarafıYargıtay kararında, kiracının 15 Aralık 2023-14 Ocak 2024 dönemine ilişkin aylık kira bedelini eski ev sahibi B.K’ye ödediği, Y.Ö’nün ise evi 18 Aralık’ta satın aldığı hatırlatıldı.Daire, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca Y.Ö’nün 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren kira sözleşmesinin tarafı olduğuna işaret etti.Yargıtay: Satış sonrası dönemin kira bedeli iade edilmeliYargıtay 3. Hukuk Dairesinin kararında şu ifadeler yer aldı:"Kiralananı 18 Aralık'ta satın alan davacının, bu tarih itibarıyla kira bedelini tahsil etme yetkisi bulunmakta olup, kira bedelini peşin olarak tahsil eden davalı kiraya veren, satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür."

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