https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/venezueladaki-depremlerde-can-kaybi-6-bin-438e-yukseldi-1108066561.html

Venezuela'daki depremlerde can kaybı 6 bin 438'e yükseldi

Venezuela'daki depremlerde can kaybı 6 bin 438'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 438'e yükseldi. 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T07:49+0300

2026-08-18T07:49+0300

2026-08-18T07:49+0300

dünya

abd

jorge rodriguez

venezuela

la guaira

abd

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

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Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 137 artarak 6 bin 438'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.Rodriguez, felakette en çok can ve mal kaybının yaşandığı La Guaira eyaletinde hükümetin şu ana kadar 335 konutu hak sahiplerine teslim ettiğini, 59 bin 109 konutta hasar tespiti yapıldığını ve bunlardan 34 bin 680'inin oturulabilir, 13 bin 733'ünün kısıtlı kullanıma uygun, 10 bin 696'sının ise "yüksek riskli" olarak sınıflandırıldığını belirtti.Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmiştiABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı maddi hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.Dünya Bankası Grubu, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin 19,6 milyar dolarlık doğrudan maddi hasara yol açtığını tahmin etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/kolombiyadaki-74luk-depremde-can-kaybi-289a-cikti-1108066432.html

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abd, jorge rodriguez, venezuela, la guaira, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)