https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/kolombiyadaki-74luk-depremde-can-kaybi-289a-cikti-1108066432.html
Kolombiya'daki 7.4'lük depremde can kaybı 289'a çıktı
Kolombiya'daki 7.4'lük depremde can kaybı 289'a çıktı
Sputnik Türkiye
Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 289 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 187 kişi yaralandı, 143 kişiden ise haber alınamıyor. Deprem, ülke... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, ülkede meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 289 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 187 kişinin yaralandığını ve 143 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.Kolombiya'nın 15 departmanındaki 450 belediyeyi, ülke topraklarının yaklaşık üçte birine denk gelen geniş bir bölgeyi etkilediği belirtildi. Afetten 120 binden fazla aile etkilenirken, 26 bin 945 ev tamamen yıkıldı, 127 binden fazla evde ise hasar meydana geldi.Depremden en ağır etkilenen bölgeler Valle del Cauca ve Risaralda oldu. Valle del Cauca'da 163 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 672 kişi yaralandı ve 80 kişi kayboldu. Risaralda'da ise 104 can kaybı, 565 yaralı ve 61 kayıp kaydedildi.Arama-kurtarmaya 138 yabancı uzman katılıyorEspriella, enkazlarda yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına 24 ABD'li, 32 Ekvadorlu ve 82 İsrailli uzman olmak üsere 138 yabancı uzmanın destek verdiğini açıkladı.De la Espriella, enkaz altında canlı insanların bulunma ihtimali sürdüğü müddetçe arama ve kurtarma çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/trump-yonetimi-ultra-zenginlerden-olusuyor-onceki-baskanlari-geride-birakmasinin-anlami-ne-1108066287.html
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kolombiya, deprem
Kolombiya'daki 7.4'lük depremde can kaybı 289'a çıktı
Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 289 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 187 kişi yaralandı, 143 kişiden ise haber alınamıyor. Deprem, ülke genelinde 15 departmandaki 450 belediyeyi etkilerken, 120 binden fazla aile afetten etkilendi.
Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, ülkede meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 289 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 187 kişinin yaralandığını ve 143 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
Kolombiya'nın 15 departmanındaki 450 belediyeyi, ülke topraklarının yaklaşık üçte birine denk gelen geniş bir bölgeyi etkilediği belirtildi. Afetten 120 binden fazla aile etkilenirken, 26 bin 945 ev tamamen yıkıldı, 127 binden fazla evde ise hasar meydana geldi.
Depremden en ağır etkilenen bölgeler Valle del Cauca ve Risaralda oldu. Valle del Cauca'da 163 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 672 kişi yaralandı ve 80 kişi kayboldu. Risaralda'da ise 104 can kaybı, 565 yaralı ve 61 kayıp kaydedildi.
Arama-kurtarmaya 138 yabancı uzman katılıyor
Espriella, enkazlarda yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına 24 ABD'li, 32 Ekvadorlu ve 82 İsrailli uzman olmak üsere 138 yabancı uzmanın destek verdiğini açıkladı.
De la Espriella, enkaz altında canlı insanların bulunma ihtimali sürdüğü müddetçe arama ve kurtarma çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.