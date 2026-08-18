https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ultraslan-lideri-selahattin-sirinin-uyusturucu-testi-belli-oldu--1108084583.html
UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi sonucu belli oldu
UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan UltrAslan tribün lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T17:43+0300
2026-08-18T17:43+0300
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adli tıp kurumu
uyuşturucu
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Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen UltrAslan tribün lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildiSabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Ultraslan lideri Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu testinin sonucu pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesince yapılan incelemede, Şirin'in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.Şirin soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullandığı iddialarını reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/taraftar-grubu-lideri-muzaffer-sirin-adliyede-1107919502.html
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muzaffer şirin, ultraslan, adli tıp kurumu, uyuşturucu
muzaffer şirin, ultraslan, adli tıp kurumu, uyuşturucu
UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi sonucu belli oldu
17:43 18.08.2026 (güncellendi: 17:48 18.08.2026)
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan UltrAslan tribün lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen UltrAslan tribün lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildi
Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Ultraslan lideri Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu testinin sonucu pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesince yapılan incelemede, Şirin'in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.
Şirin soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullandığı iddialarını reddetmişti.