https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ultraslan-lideri-selahattin-sirinin-uyusturucu-testi-belli-oldu--1108084583.html

UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi sonucu belli oldu

UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Sputnik Türkiye

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan UltrAslan tribün lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T17:43+0300

2026-08-18T17:43+0300

2026-08-18T17:48+0300

türki̇ye

muzaffer şirin

ultraslan

adli tıp kurumu

uyuşturucu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107919347_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7bb9d55122c10749470c504673b5c048.jpg

Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen UltrAslan tribün lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildiSabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Ultraslan lideri Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu testinin sonucu pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesince yapılan incelemede, Şirin'in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.Şirin soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullandığı iddialarını reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/taraftar-grubu-lideri-muzaffer-sirin-adliyede-1107919502.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muzaffer şirin, ultraslan, adli tıp kurumu, uyuşturucu