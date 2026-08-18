Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ultraslan-lideri-selahattin-sirinin-uyusturucu-testi-belli-oldu--1108084583.html
UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi sonucu belli oldu
UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan UltrAslan tribün lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T17:43+0300
2026-08-18T17:48+0300
türki̇ye
muzaffer şirin
ultraslan
adli tıp kurumu
uyuşturucu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107919347_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7bb9d55122c10749470c504673b5c048.jpg
Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen UltrAslan tribün lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildiSabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Ultraslan lideri Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu testinin sonucu pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesince yapılan incelemede, Şirin'in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.Şirin soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullandığı iddialarını reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/taraftar-grubu-lideri-muzaffer-sirin-adliyede-1107919502.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107919347_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d6b8395289964d72cdfdc14ab58f5ab8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muzaffer şirin, ultraslan, adli tıp kurumu, uyuşturucu
muzaffer şirin, ultraslan, adli tıp kurumu, uyuşturucu

UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi sonucu belli oldu

17:43 18.08.2026 (güncellendi: 17:48 18.08.2026)
Muzaffer Şirin
Muzaffer Şirin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
Abone ol
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan UltrAslan tribün lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen UltrAslan tribün lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildi

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Ultraslan lideri Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu testinin sonucu pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesince yapılan incelemede, Şirin'in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.
Şirin soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullandığı iddialarını reddetmişti.
Muzaffer Şirin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
TÜRKİYE
Taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin adliyede
11 Ağustos, 13:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала