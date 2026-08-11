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Taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin adliyede
Taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin adliyede
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, adliyeye sevk edildi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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Muzaffer Şirin, adliyeye sevk edildi.Başsavcılığın Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen Şirin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.Şüpheli Şirin'in savcılıktaki işlemleri sürüyor.Ne olmuştu? Muzaffer Şirin ne yaptı?Başsavcılığın Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.Şirin, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/gozaltina-alinmisti-gazeteci-burhan-can-terzi-hakkinda-karar-1107904678.html
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muzaffer şirin, ultraslan, galatasaray
muzaffer şirin, ultraslan, galatasaray

Taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin adliyede

13:22 11.08.2026
Muzaffer Şirin
Muzaffer Şirin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, adliyeye sevk edildi.
Muzaffer Şirin, adliyeye sevk edildi.
Başsavcılığın Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Şirin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Şüpheli Şirin'in savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu? Muzaffer Şirin ne yaptı?

Başsavcılığın Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.
Şirin, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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