https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ukraynaya-ait-bir-savas-ucagi-dusuruldu-donbassta-iki-koyun-kontrolu-rusyaya-gecti-1108077123.html
Ukrayna’ya ait bir savaş uçağı düşürüldü: Donbass’ta iki köyün kontrolü Rusya’ya geçti
Ukrayna’ya ait bir savaş uçağı düşürüldü: Donbass’ta iki köyün kontrolü Rusya’ya geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T13:21+0300
2026-08-18T13:21+0300
2026-08-18T13:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
mig-29
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Güney’ Askeri Grubu birlikleri kararlı silahlı eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Orehovatka yerleşiminde kontrol sağladı. ‘Merkez’ Askeri Grubu'na bağlı birimler de aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Krasnopodolye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.445 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 18 zırhlı savaş aracı ve bir adet MiG-29 savaş uçağı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan lojistik merkezleri, yakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, İHA’ların üretim ve depolama yerlerini, ayrıca 148 farkı bölgede Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri düşmanın 10 güdümlü hava bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 1671 uçak tipi İHA’sını önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/lukasenkoya-tamamen-belarus-uretimi-ilk-piyade-tufegi-vsk-100b-hediye-edildi-1108076240.html
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, mig-29, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, mig-29, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars
Ukrayna’ya ait bir savaş uçağı düşürüldü: Donbass’ta iki köyün kontrolü Rusya’ya geçti
13:21 18.08.2026 (güncellendi: 13:24 18.08.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağının vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Güney’ Askeri Grubu birlikleri kararlı silahlı eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Orehovatka yerleşiminde kontrol sağladı. ‘Merkez’ Askeri Grubu'na bağlı birimler de aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Krasnopodolye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.445 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 18 zırhlı savaş aracı ve bir adet MiG-29 savaş uçağı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan lojistik merkezleri, yakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, İHA’ların üretim ve depolama yerlerini, ayrıca 148 farkı bölgede Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri düşmanın 10 güdümlü hava bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 1671 uçak tipi İHA’sını önledi.