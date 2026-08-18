https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ukraynaya-ait-bir-savas-ucagi-dusuruldu-donbassta-iki-koyun-kontrolu-rusyaya-gecti-1108077123.html

Ukrayna’ya ait bir savaş uçağı düşürüldü: Donbass’ta iki köyün kontrolü Rusya’ya geçti

Ukrayna’ya ait bir savaş uçağı düşürüldü: Donbass’ta iki köyün kontrolü Rusya’ya geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T13:21+0300

2026-08-18T13:21+0300

2026-08-18T13:24+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

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donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

rusya savunma bakanlığı

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ukrayna silahlı kuvvetleri

özel askeri harekat

mig-29

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Güney’ Askeri Grubu birlikleri kararlı silahlı eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Orehovatka yerleşiminde kontrol sağladı. ‘Merkez’ Askeri Grubu'na bağlı birimler de aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Krasnopodolye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.445 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 18 zırhlı savaş aracı ve bir adet MiG-29 savaş uçağı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan lojistik merkezleri, yakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, İHA’ların üretim ve depolama yerlerini, ayrıca 148 farkı bölgede Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri düşmanın 10 güdümlü hava bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 1671 uçak tipi İHA’sını önledi.

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donbass

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