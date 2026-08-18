https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/lukasenkoya-tamamen-belarus-uretimi-ilk-piyade-tufegi-vsk-100b-hediye-edildi-1108076240.html
Lukaşenko’ya tamamen Belarus üretimi ilk piyade tüfeği VSK-100B hediye edildi
Lukaşenko’ya tamamen Belarus üretimi ilk piyade tüfeği VSK-100B hediye edildi
Sputnik Türkiye
Belarus lideri Lukaşenko’ya, askerî ve sivil teknoloji tesislerine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, tamamı yerli imkânlarla üretilen ilk Belarus yapımı... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T12:52+0300
2026-08-18T12:52+0300
2026-08-18T12:57+0300
savunma
belarus
aleksandr lukaşenko
silah
tüfek
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Belta haber ajansının bildirdiğine göre Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yüksek teknolojik askerî ve sivil ürünlerin geliştirilmesi ile uygulanmasında uzmanlaşan Kidma Tech tesisini ziyaret etti.Ziyaret sırasında ülke liderine takdim edilen ilk yerli üretim tüfeğin yanında dikkat çekici bir plaket yer aldı. Plakette, ‘Savaş için değil... Barış güvencesi için!’ ifadesine yer verildi.Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Lukaşenko, yüzde 100 yerlilik oranına sahip hafif silahlar geliştirilmesi hedefini hatırlattı.Lukaşenko’nun basın servisine yakınlığıyla bilinen ‘Pul Pervogo’ Telegram kanalı, Belarus üretimi yeni silahın orduda envantere alındığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/rusyadan-japonyaya-iturup-protestosu-1108074454.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, silah, tüfek
belarus, aleksandr lukaşenko, silah, tüfek
Lukaşenko’ya tamamen Belarus üretimi ilk piyade tüfeği VSK-100B hediye edildi
12:52 18.08.2026 (güncellendi: 12:57 18.08.2026)
Belarus lideri Lukaşenko’ya, askerî ve sivil teknoloji tesislerine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, tamamı yerli imkânlarla üretilen ilk Belarus yapımı otomatik piyade tüfeği VSK-100B hediye edildi.
Belta haber ajansının bildirdiğine göre Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yüksek teknolojik askerî ve sivil ürünlerin geliştirilmesi ile uygulanmasında uzmanlaşan Kidma Tech tesisini ziyaret etti.
Ziyaret sırasında ülke liderine takdim edilen ilk yerli üretim tüfeğin yanında dikkat çekici bir plaket yer aldı. Plakette, ‘Savaş için değil... Barış güvencesi için!’ ifadesine yer verildi.
Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Lukaşenko, yüzde 100 yerlilik oranına sahip hafif silahlar geliştirilmesi hedefini hatırlattı.
Lukaşenko’nun basın servisine yakınlığıyla bilinen ‘Pul Pervogo’ Telegram kanalı, Belarus üretimi yeni silahın orduda envantere alındığını duyurdu.