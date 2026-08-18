https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/lukasenkoya-tamamen-belarus-uretimi-ilk-piyade-tufegi-vsk-100b-hediye-edildi-1108076240.html

Lukaşenko’ya tamamen Belarus üretimi ilk piyade tüfeği VSK-100B hediye edildi

Lukaşenko’ya tamamen Belarus üretimi ilk piyade tüfeği VSK-100B hediye edildi

Sputnik Türkiye

Belarus lideri Lukaşenko’ya, askerî ve sivil teknoloji tesislerine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, tamamı yerli imkânlarla üretilen ilk Belarus yapımı... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T12:52+0300

2026-08-18T12:52+0300

2026-08-18T12:57+0300

savunma

belarus

aleksandr lukaşenko

silah

tüfek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/12/1108075918_0:0:879:495_1920x0_80_0_0_281322ea094ceb492ec7bcde8160a71d.png

Belta haber ajansının bildirdiğine göre Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yüksek teknolojik askerî ve sivil ürünlerin geliştirilmesi ile uygulanmasında uzmanlaşan Kidma Tech tesisini ziyaret etti.Ziyaret sırasında ülke liderine takdim edilen ilk yerli üretim tüfeğin yanında dikkat çekici bir plaket yer aldı. Plakette, ‘Savaş için değil... Barış güvencesi için!’ ifadesine yer verildi.Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Lukaşenko, yüzde 100 yerlilik oranına sahip hafif silahlar geliştirilmesi hedefini hatırlattı.Lukaşenko’nun basın servisine yakınlığıyla bilinen ‘Pul Pervogo’ Telegram kanalı, Belarus üretimi yeni silahın orduda envantere alındığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/rusyadan-japonyaya-iturup-protestosu-1108074454.html

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, aleksandr lukaşenko, silah, tüfek