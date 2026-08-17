https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rus-buyukelciligi-londra-kievin-teror-saldirilarinin-suc-ortagi-olmustur-1108062719.html
Rus Büyükelçiliği: Londra, Kiev’in terör saldırılarının suç ortağı olmuştur
Rus Büyükelçiliği: Londra, Kiev’in terör saldırılarının suç ortağı olmuştur
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiliz yapımı İHA'laırn Rus topraklarına düzenlenen saldırılarda kullanılmasının İngiltere'nin Kiev'in suç ortağı olarak... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T21:15+0300
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Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiliz yapımı insansız hava araçlarının (İHA) Rus topraklarına düzenlenen saldırılarda kullanılmasının İngiltere'nin Kiev'in kanlı terör saldırılarının suç ortağı olarak hareket ettiği anlamına geldiğini ifade etti.Açıklamada, Kiev rejiminin İngiliz İHA’larını Rus topraklarının derinliklerine kadar uzanan saldırılar için kullandığına dair haberlerin Londra'nın gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını doğruladığı ifade edildi.Rus Büyükelçiliği, Londra'nın Ukrayna’ya yardım etmenin kaçınılmaz bir şekilde sonuçları olacağı konusunda uyardı.Dana önce The Times gazetesi, Ukrayna ordusundan kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kiev'in, Rusya’nın uzak bölgelerine düzenlediği saldırılarda İngiliz yapımı insansız hava araçları (İHA) kullanmaya başladığını yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/ingiliz-basini-ukrayna-rus-topraklarina-saldirmak-icin-ingiliz-yapimi-ihalar-kullaniyor-1108038882.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus büyükelçiliği, londra, birleşik krallık, kiev, uyarı, the times
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus büyükelçiliği, londra, birleşik krallık, kiev, uyarı, the times
Rus Büyükelçiliği: Londra, Kiev’in terör saldırılarının suç ortağı olmuştur
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiliz yapımı İHA'laırn Rus topraklarına düzenlenen saldırılarda kullanılmasının İngiltere'nin Kiev'in suç ortağı olarak hareket ettiği anlamına geldiğini bildirdi.
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiliz yapımı insansız hava araçlarının (İHA) Rus topraklarına düzenlenen saldırılarda kullanılmasının İngiltere'nin Kiev'in kanlı terör saldırılarının suç ortağı olarak hareket ettiği anlamına geldiğini ifade etti.
Birleşik Krallık bu şekilde ülkemizi kuşatmak ve başkalarının eliyle ona azami zarar vermek amacıyla Ukraynalı neo-Nazilerin işledikleri kanlı suçlara ve terör saldırılarına ortak ve yardımcı bir rol üstleniyor.
Açıklamada, Kiev rejiminin İngiliz İHA’larını Rus topraklarının derinliklerine kadar uzanan saldırılar için kullandığına dair haberlerin Londra'nın gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını doğruladığı ifade edildi.
Rus Büyükelçiliği, Londra'nın Ukrayna’ya yardım etmenin kaçınılmaz bir şekilde sonuçları olacağı konusunda uyardı.
Dana önce The Times gazetesi, Ukrayna ordusundan kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kiev'in, Rusya’nın uzak bölgelerine düzenlediği saldırılarda İngiliz yapımı insansız hava araçları (İHA) kullanmaya başladığını yazmıştı.