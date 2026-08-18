https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ukraynadan-moskova-bolgesine-yogun-iha-saldirisi-biri-cocuk-uc-yarali-1108068055.html
Ukrayna’dan Moskova Bölgesi’ne yoğun İHA saldırısı: Biri çocuk üç yaralı
Ukrayna’dan Moskova Bölgesi’ne yoğun İHA saldırısı: Biri çocuk üç yaralı
Sputnik Türkiye
Rusya topraklarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarına devam eden Ukrayna ordusu, bu gece Moskova Bölgesi'ni vurarak bir kez daha sivilleri hedef... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T08:40+0300
2026-08-18T08:40+0300
2026-08-18T08:43+0300
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moskova
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
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Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik düzenlediği İHA saldırısı sonucu biri çocuk 3 kişinin yaralandığını duyurdu.Vorobyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden İHA saldırısının hava savunma kuvvetleri tarafından püskürtüldüğünü belirtti.Moskova yönünde 620 İHA’nın uçtuğunu, aralarından 180’nin Moskova Bölgesi’nde imha edildiğini anlatan Vali, enkazın düştüğü yerlerde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını bildirdi.Vorobyov, “Ramenskoye’de, İHA’nın müstakil bir evin üzerine düşmesi sonucu 10 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı. Şarapnel yarası alan çocuk derhal hastaneye kaldırıldı” diye yazdı.Ayrıca Bogorodskiy ilçesinde bir kadının, Kolomna’da da bir erkeğin yaralandığı aktarıldı.Farklı ilçelerde çok sayıda sivil bina ve tesiste hasarın meydana geldiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ukraynanin-kamu-borcu-ucup-gidiyor-meydan-olaylarindan-bu-yana-16-kat-artti-1108067164.html
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rusya, ukrayna, moskova, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı
rusya, ukrayna, moskova, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı
Ukrayna’dan Moskova Bölgesi’ne yoğun İHA saldırısı: Biri çocuk üç yaralı
08:40 18.08.2026 (güncellendi: 08:43 18.08.2026)
Rusya topraklarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarına devam eden Ukrayna ordusu, bu gece Moskova Bölgesi'ni vurarak bir kez daha sivilleri hedef aldı.
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik düzenlediği İHA saldırısı sonucu biri çocuk 3 kişinin yaralandığını duyurdu.
Vorobyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden İHA saldırısının hava savunma kuvvetleri tarafından püskürtüldüğünü belirtti.
Moskova yönünde 620 İHA’nın uçtuğunu, aralarından 180’nin Moskova Bölgesi’nde imha edildiğini anlatan Vali, enkazın düştüğü yerlerde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını bildirdi.
Vorobyov, “Ramenskoye’de, İHA’nın müstakil bir evin üzerine düşmesi sonucu 10 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı. Şarapnel yarası alan çocuk derhal hastaneye kaldırıldı” diye yazdı.
Ayrıca Bogorodskiy ilçesinde bir kadının, Kolomna’da da bir erkeğin yaralandığı aktarıldı.
Farklı ilçelerde çok sayıda sivil bina ve tesiste hasarın meydana geldiği belirtildi.