https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ukraynadan-moskova-bolgesine-yogun-iha-saldirisi-biri-cocuk-uc-yarali-1108068055.html

Ukrayna’dan Moskova Bölgesi’ne yoğun İHA saldırısı: Biri çocuk üç yaralı

Ukrayna’dan Moskova Bölgesi’ne yoğun İHA saldırısı: Biri çocuk üç yaralı

Sputnik Türkiye

Rusya topraklarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarına devam eden Ukrayna ordusu, bu gece Moskova Bölgesi'ni vurarak bir kez daha sivilleri hedef... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T08:40+0300

2026-08-18T08:40+0300

2026-08-18T08:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

moskova

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

saldırı

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Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik düzenlediği İHA saldırısı sonucu biri çocuk 3 kişinin yaralandığını duyurdu.Vorobyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden İHA saldırısının hava savunma kuvvetleri tarafından püskürtüldüğünü belirtti.Moskova yönünde 620 İHA’nın uçtuğunu, aralarından 180’nin Moskova Bölgesi’nde imha edildiğini anlatan Vali, enkazın düştüğü yerlerde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını bildirdi.Vorobyov, “Ramenskoye’de, İHA’nın müstakil bir evin üzerine düşmesi sonucu 10 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı. Şarapnel yarası alan çocuk derhal hastaneye kaldırıldı” diye yazdı.Ayrıca Bogorodskiy ilçesinde bir kadının, Kolomna’da da bir erkeğin yaralandığı aktarıldı.Farklı ilçelerde çok sayıda sivil bina ve tesiste hasarın meydana geldiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ukraynanin-kamu-borcu-ucup-gidiyor-meydan-olaylarindan-bu-yana-16-kat-artti-1108067164.html

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rusya, ukrayna, moskova, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı