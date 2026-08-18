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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/iran-disisleri-bakani-arakci-mutabakatin-uygulanmasinin-onundeki-en-buyuk-engel-israil-1108071328.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engel İsrail
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engel İsrail
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ile karşı taraf arasında varılan mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T10:46+0300
2026-08-18T10:46+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
abbas arakçi
i̇ran
tahran
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ile karşı taraf arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu belirtti.İran Dışişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Arakçi'nin ülke genelindeki eğitim müdürleri başkanlarının 39. toplantısında savaşın ardından yürütülen diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.Arakçi, Tahran ile karşı taraf arasında varılan mutabakatın İran'ın çıkarları doğrultusunda olması nedeniyle ABD'nin iki haftadan kısa süre sonra mutabakatı ihlal etmeye başladığını ifade etti.İranlı Bakan, "İsrail, bu mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük muhalif ve engeldir" dedi.Diplomatik başarının kendisine veya Dışişleri Bakanlığına ait olmadığını belirten Arakçi, bunun İran halkının zaferi olduğunu savundu. Arakçi, "Bu, savaşta gösterilen direnişin düşmanı İran'ın taleplerini kabul etmeye zorlamasının sonucuydu" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/trump-abd-iranla-mutabakat-zaptini-uzatmak-istemiyor-1108063556.html
i̇ran
tahran
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ortadoğu, abbas arakçi, i̇ran, tahran, i̇srail
ortadoğu, abbas arakçi, i̇ran, tahran, i̇srail

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engel İsrail

10:46 18.08.2026
© AP Photo / Hadi Mizbanİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ile karşı taraf arasında varılan mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ile karşı taraf arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Arakçi'nin ülke genelindeki eğitim müdürleri başkanlarının 39. toplantısında savaşın ardından yürütülen diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.
Arakçi, Tahran ile karşı taraf arasında varılan mutabakatın İran'ın çıkarları doğrultusunda olması nedeniyle ABD'nin iki haftadan kısa süre sonra mutabakatı ihlal etmeye başladığını ifade etti.
İranlı Bakan, "İsrail, bu mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük muhalif ve engeldir" dedi.
Diplomatik başarının kendisine veya Dışişleri Bakanlığına ait olmadığını belirten Arakçi, bunun İran halkının zaferi olduğunu savundu. Arakçi, "Bu, savaşta gösterilen direnişin düşmanı İran'ın taleplerini kabul etmeye zorlamasının sonucuydu" ifadelerini kullandı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Trump: ABD, İran'la mutabakat zaptını uzatmak istemiyor
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