https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/iran-disisleri-bakani-arakci-mutabakatin-uygulanmasinin-onundeki-en-buyuk-engel-israil-1108071328.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engel İsrail
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engel İsrail
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ile karşı taraf arasında varılan mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T10:46+0300
2026-08-18T10:46+0300
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ortadoğu
abbas arakçi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ile karşı taraf arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu belirtti.İran Dışişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Arakçi'nin ülke genelindeki eğitim müdürleri başkanlarının 39. toplantısında savaşın ardından yürütülen diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.Arakçi, Tahran ile karşı taraf arasında varılan mutabakatın İran'ın çıkarları doğrultusunda olması nedeniyle ABD'nin iki haftadan kısa süre sonra mutabakatı ihlal etmeye başladığını ifade etti.İranlı Bakan, "İsrail, bu mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük muhalif ve engeldir" dedi.Diplomatik başarının kendisine veya Dışişleri Bakanlığına ait olmadığını belirten Arakçi, bunun İran halkının zaferi olduğunu savundu. Arakçi, "Bu, savaşta gösterilen direnişin düşmanı İran'ın taleplerini kabul etmeye zorlamasının sonucuydu" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/trump-abd-iranla-mutabakat-zaptini-uzatmak-istemiyor-1108063556.html
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ortadoğu, abbas arakçi, i̇ran, tahran, i̇srail
ortadoğu, abbas arakçi, i̇ran, tahran, i̇srail
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engel İsrail
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ile karşı taraf arasında varılan mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ile karşı taraf arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Arakçi'nin ülke genelindeki eğitim müdürleri başkanlarının 39. toplantısında savaşın ardından yürütülen diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.
Arakçi, Tahran ile karşı taraf arasında varılan mutabakatın İran'ın çıkarları doğrultusunda olması nedeniyle ABD'nin iki haftadan kısa süre sonra mutabakatı ihlal etmeye başladığını ifade etti.
İranlı Bakan, "İsrail, bu mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük muhalif ve engeldir" dedi.
Diplomatik başarının kendisine veya Dışişleri Bakanlığına ait olmadığını belirten Arakçi, bunun İran halkının zaferi olduğunu savundu. Arakçi, "Bu, savaşta gösterilen direnişin düşmanı İran'ın taleplerini kabul etmeye zorlamasının sonucuydu" ifadelerini kullandı.