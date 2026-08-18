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Trump yönetimi 'ultra zenginlerden' oluşuyor: Önceki başkanları geride bırakmasının anlamı ne?
Trump yönetimi 'ultra zenginlerden' oluşuyor: Önceki başkanları geride bırakmasının anlamı ne?
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Trump'ın ikinci başkanlık döneminde en az 100 milyon dolar servete sahip 57 hükümet yetkilisi bulunuyor. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T03:42+0300
2026-08-18T03:42+0300
dünya
abd
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ABD'de yayımlanan bir rapora göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönem yönetimindeki yüksek servetli yetkililerin sayısı önceki başkanları geride bıraktı.Kar amacı gütmeyen tüketici savunma kuruluşu Public Citizen'ın raporuna göre, yönetimde en az 100 milyon dolar servete sahip 57 yetkili görev yapıyor.Raporda, bu isimlerin 17'sinin büyükelçi, 40'ının ise yürütme organında üst düzey görevlerde bulunduğu belirtildi. Trump'ın 23 üyeden oluşan kabinesinde de Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Eğitim Bakanı Linda McMahon'ın aralarında bulunduğu 8 kişinin en az 100 milyon dolarlık servete sahip olduğu kaydedildi.Önceki başkanların yönetimleriyle yapılan karşılaştırmada ise George W. Bush ve Joe Biden dönemlerinde 5'er, Barack Obama döneminde ise 3 yetkilinin en az 100 milyon dolarlık servete sahip olduğu ifade edildi.Trump ve Musk listeye alınmadıRaporda, Forbes'un servetini 6 milyar doların üzerinde tahmin ettiği Başkan Trump ile servetinin 800 milyar doları aştığı belirtilen Elon Musk'ın listeye dahil edilmediği aktarıldı.'Yanlış teşvik ve yolsuzluk'Public Citizen Eş Başkanı Lisa Gilbert, rapora ilişkin değerlendirmesinde, ultra zenginlerin hükümetin yönetim kademelerinde yoğunlaşmasının 'yanlış teşviklere ve yolsuzluğa' yol açabileceği uyarısında bulundu.
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abd, donald trump, george w. bush
abd, donald trump, george w. bush

Trump yönetimi 'ultra zenginlerden' oluşuyor: Önceki başkanları geride bırakmasının anlamı ne?

03:42 18.08.2026
© AP PhotoABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© AP Photo
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Trump'ın ikinci başkanlık döneminde en az 100 milyon dolar servete sahip 57 hükümet yetkilisi bulunuyor.
ABD'de yayımlanan bir rapora göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönem yönetimindeki yüksek servetli yetkililerin sayısı önceki başkanları geride bıraktı.
Kar amacı gütmeyen tüketici savunma kuruluşu Public Citizen'ın raporuna göre, yönetimde en az 100 milyon dolar servete sahip 57 yetkili görev yapıyor.
Raporda, bu isimlerin 17'sinin büyükelçi, 40'ının ise yürütme organında üst düzey görevlerde bulunduğu belirtildi. Trump'ın 23 üyeden oluşan kabinesinde de Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Eğitim Bakanı Linda McMahon'ın aralarında bulunduğu 8 kişinin en az 100 milyon dolarlık servete sahip olduğu kaydedildi.
Önceki başkanların yönetimleriyle yapılan karşılaştırmada ise George W. Bush ve Joe Biden dönemlerinde 5'er, Barack Obama döneminde ise 3 yetkilinin en az 100 milyon dolarlık servete sahip olduğu ifade edildi.

Trump ve Musk listeye alınmadı

Raporda, Forbes'un servetini 6 milyar doların üzerinde tahmin ettiği Başkan Trump ile servetinin 800 milyar doları aştığı belirtilen Elon Musk'ın listeye dahil edilmediği aktarıldı.

'Yanlış teşvik ve yolsuzluk'

Public Citizen Eş Başkanı Lisa Gilbert, rapora ilişkin değerlendirmesinde, ultra zenginlerin hükümetin yönetim kademelerinde yoğunlaşmasının 'yanlış teşviklere ve yolsuzluğa' yol açabileceği uyarısında bulundu.
Erdoğan Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
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