https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/temmuz-ayinin-en-sicak-ve-en-soguk-noktalari-belli-oldu-1108072533.html

Temmuz ayının en sıcak ve en soğuk noktaları belli oldu

Temmuz ayının en sıcak ve en soğuk noktaları belli oldu

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2026 Temmuz ayı Türkiye ortalama sıcaklığı 25,3 derece olarak ölçüldü ve son 56 yılın en sıcak 19. temmuz ayı... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T11:35+0300

2026-08-18T11:35+0300

2026-08-18T11:35+0300

türki̇ye

meteoroloji genel müdürlüğü

cizre

kangal

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin sıcaklık verilerini açıkladı. Türkiye genelinde temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25,3 derece olarak kaydedilirken, 1991-2020 normallerine göre temmuz ayı ortalama sıcaklığının 25 derece olduğu belirtildi.Böylece 2026 Temmuz ayı, son 56 yılın en sıcak 19. temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde ayın en yüksek sıcaklığı 46,8 dereceyle Cizre’de, en düşük sıcaklığı ise 4,6 dereceyle Kangal’da tespit edildi.Bazı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerini aştıTemmuz ayında sıcaklıklar Akhisar ve Seydişehir çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti.Gökçeada, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Seferihisar, Nazilli, Milas, Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Ağrı, Van, Bitlis, Erciş, Muradiye, Özalp, Başkale, Şırnak, Kahta ve Akçakale çevrelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar kaydedildi.Türkiye'nin diğer kesimlerinde ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretti.Marmara’da temmuz ortalaması 24,7 dereceMarmara Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar Gökçeada çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise normaller civarında gerçekleşti.Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24,4 derece iken, 2026 Temmuz ayında ortalama sıcaklık 24,7 derece oldu.Marmara'da en düşük sıcaklık 12 derece, en yüksek sıcaklık ise 38,5 dereceyle Balıkesir’de ölçüldü.Ege Bölgesi’nde ortalama sıcaklık 27 dereceye çıktıEge Bölgesi’nde Akhisar çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kaldı. Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Seferihisar, Nazilli ve Milas çevrelerinde ise normallerin üzerinde gerçekleşti.Bölgenin uzun yıllar temmuz ortalaması 26,5 derece olurken, geçen ay bu değer 27 derece olarak kaydedildi.En düşük sıcaklık 8 dereceyle Simav’da, en yüksek sıcaklık ise 42,6 dereceyle Aydın’da tespit edildi.Akdeniz’de ortalama sıcaklık 0,7 derece arttıAkdeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise normaller civarında gerçekleşti.Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 27,1 derece iken, 2026 Temmuz ayında 27,8 derece ölçüldü.Akdeniz'de en düşük sıcaklık 7,1 dereceyle Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 43,8 dereceyle Kozan’da kaydedildi.İç Anadolu’da ortalama sıcaklık normallerin altında kaldıİç Anadolu Bölgesi’nde Seydişehir çevresinde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde normaller civarında gerçekleşti.Bölgenin uzun yıllar temmuz ortalaması 22,7 derece iken, bu yıl 22,3 dereceye geriledi.Bölgede en düşük sıcaklık, aynı zamanda Türkiye genelinde ayın en düşük değeri olan 4,6 dereceyle Kangal’da ölçüldü. En yüksek sıcaklık ise 36,5 dereceyle Çankırı’da kaydedildi.Karadeniz’de sıcaklıklar mevsim normalleri civarındaKaradeniz Bölgesi’nin tamamında ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretti.Uzun yıllar temmuz ayı ortalaması 22,7 derece olan bölgede, bu yıl ortalama sıcaklık 22,6 derece olarak ölçüldü.En düşük sıcaklık 7 dereceyle Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık 37,9 dereceyle Bartın’da kaydedildi.Doğu Anadolu’da bazı illerde normaller aşıldıDoğu Anadolu Bölgesi’nde Ağrı, Van, Bitlis, Erciş, Muradiye, Özalp ve Başkale çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Diğer kesimlerde ise değerler normaller civarında kaldı.Bölgenin uzun yıllar temmuz ortalaması 23,3 derece iken, bu yıl 23,8 derece olarak kaydedildi.En düşük sıcaklık 5,5 dereceyle Sarız’da, en yüksek sıcaklık ise 41,5 dereceyle Palu’da tespit edildi.Güneydoğu Anadolu’da temmuz ortalaması 31,8 dereceGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Şırnak, Kahta ve Akçakale çevrelerinde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise normaller civarında gerçekleşti.Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 31,1 derece iken, 2026 Temmuz ayında 31,8 derece olarak ölçüldü.Bölgedeki en düşük sıcaklık 16,3 dereceyle Birecik’te kaydedilirken, en yüksek sıcaklık 46,8 dereceyle Cizre’de tespit edildi. Cizre'deki bu değer aynı zamanda Temmuz ayında Türkiye genelinde ölçülen en yüksek sıcaklık oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/tbmmde-yeni-duzenleme-yeni-parti-ve-chpnin-kullanacagi-odalar-belirlendi-1108072090.html

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